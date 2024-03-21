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軍事迷別錯過！台灣海軍敦睦艦隊3/22、23停靠台中港

台中市民政局：今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，由海軍派遣油彈補給艦「磐石軍艦」、成功級飛彈巡防艦「成功軍艦」及康定級飛彈巡防艦「迪化軍艦」等三艘艦艇靠港

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/21 10:14
海軍新一代兵力軍艦-磐石軍艦-成功軍艦-及-迪化軍艦-3月22-23日停靠台中港。(圖／軍方提供)

海軍新一代兵力軍艦-磐石軍艦-成功軍艦-及-迪化軍艦-3月22-23日停靠台中港。(圖／軍方提供)

海軍2024年敦睦遠航訓練支隊3月9日至25日執行台灣環島航訓任務，依序靠泊高雄、花蓮、蘇澳、基隆、澎湖馬公、台中及台南安平等7大港口，開放民眾登艦參觀，3月22、23日將移師台中港18、19號碼頭。

台中市民政局吳世瑋表示，今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，由海軍派遣油彈補給艦「磐石軍艦」、成功級飛彈巡防艦「成功軍艦」及康定級飛彈巡防艦「迪化軍艦」等三艘艦艇靠港，提供民眾近距離欣賞大型軍艦的絕佳機會。另「磐石軍艦」文宣館更設置10大展區，包括時光迴廊、寶島風情、台灣精品、擬真軍藝館、國防館、敦睦紀實館、馳騁館、電競館、微縮模型館及原民館等，藉此機會讓民眾瞭解我國先進科技、國防自主及人文藝術發展成果，拉進軍民間距離，並見證海軍建軍備戰成果。

民政局表示，台中港開放參觀時間為3月22、23日上午9時至下午3時，參觀者需攜帶中華民國國民身分證或具照片的合法證件；未取得台灣國籍的外籍配偶，須由本國籍配偶陪同入營；外籍看護工陪同受看護對象入營時，須出示居留證等合法證件，並配合開放時程及現場引導提早入場；至於外籍人士未經事先申請不得入營。提醒參觀民眾配合開放時程及現場引導提早入場。相關資訊可至中華民國海軍臉書粉絲專頁查詢。
海軍
敦睦遠航訓練支隊
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台中港

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更新時間 : 2024-03-21 18:13 GMT+08:00

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