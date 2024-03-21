【三年換兩任】越南國家主席疑涉貪落馬 政局動盪恐嚇跑外資

越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）在任僅一年就請辭，是連續第二位疑似因涉入貪腐疑雲而去職的國家主席，政治局勢引發擔憂。由於越南已成外國投資人的心頭好，政治失穩恐令外資抽腿。

越南政治體系以越共中央總書記、79 歲的阮富仲（Nguyen Phu Trong）為首，國家主席為二把手，加上總理與國會主席，形成四人執政班子。阮富仲料將於 2026 年交棒。

金融時報報導，今年 53 歲的武文賞 2023 年 3 月獲任命，本看好是阮富仲的接班人，不料 20 日因「違反黨規」而「被辭職」，步上了前任阮春福（Nguyen Xuan Phuc）的後塵。阮春福也是於去年 1 月時因涉貪而自請退休。

阮富仲主導的打貪行動已延續數年，批評者指，這亦是他用來肅清政敵的藉口。迄今已有數百名政府官員被捲入其中，高官一個個落馬，光是國家主席就兩人。越共指，武文賞「做了黨員不該做的事」，損及黨之聲譽，但並未說明細節。

在美中緊張升高之下，全球製造業者已逐漸將生產從中國外移至越南，政局動盪勢將影響外資投資意願。人心惶惶，官員成了驚弓之鳥，不敢輕易批准投資計畫或核發執照，深怕一個不慎就陷入貪汙指控。

這波掃蕩愈滾愈大，私人企業也難逃調查，本月越南地產大亨、萬盛發集團（Van Thinh Phat Holdings Group）董座張美蘭（Truong My Lan）就因涉入 120 億美元的銀行詐貸掏空案而受審，檢方求處死刑。本案規模甚鉅，被起訴的共犯還包括央行等政府官員。

目前越南的外國企業尚未因貪汙而遭調查，但新加坡智庫東南亞研究所（Iseas-Yusof Ishak Institute，ISEAS）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang 音譯）指出，政府行政流程勢必變得拖沓，政治穩定性也會影響投資人押注，外資出手將有所遲疑。