【更新】美國印太司令否認在金門常駐軍隊　稱國防部擬評估台灣民防實力

美國軍事新聞網站SOFREP日前報導,美軍將派出「綠扁帽部隊」等特種部隊長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心。

我國防部今天(21日) 表示,感謝友盟國家長期以來對於強化台灣自我防衛能力的協助,但「有他國軍隊駐軍我國」的說法,本來就是錯誤訊息。

國防部今天以新聞稿指出,國軍將持續整合全民總力,提升防衛韌性、發揮嚇阻效果;同時感謝友盟國家,長期以來對強化台灣自我防衛能力的協助,但所謂「有他國軍隊駐軍我國」的說法,本來就是錯誤訊息,籲請各方勿以訛傳訛,影響視聽。

對於台灣軍隊遭中國滲透,無法構成可恃戰力的可能性,美國印太司令華府時間20日表示,美國國防部已有評估台灣民防單位禦敵能力的計畫。他另否認美國在金門常駐軍隊,稱相關報導不實。

美國聯邦眾議院軍事委員會20日邀請印太司令部司令阿基里諾(John Aquilino)及國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)等出席,對美國在印太區域的安全威脅舉行聽證會。

