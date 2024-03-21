高雄市遊覽車行經仁武區自撞涵洞 釀1死14人受傷送醫　駕駛依過失致死罪嫌移送

高雄市一輛遊覽車20日行經仁武區自撞涵洞，造成14人輕重傷、80歲周姓男子死亡；56歲鄧姓駕駛向警方供稱，為省時間切換車道才自撞，詢後被依過失致死罪嫌移送。

高雄市政府警察局仁武分局今（２１日）發布新聞稿表示，仁武派出所20日晚間8時許獲報，水管路高速公路下方涵洞發生遊覽車自撞事故，派員到場疏導交通及警戒，並帶鄧姓男子回分局釐清事發經過。

仁武分局說，遊覽車旅行團為阿里山一日遊行程，車上共27人。鄧姓男子駕駛遊覽車返程，行經水管路西向東方向，為省時間，提早切入行駛機慢車道，造成車頭自撞事故。

仁武分局表示，鄧姓男子酒測值0，周姓男子失去生命跡象，另有8男、6女，共14名傷者由救護人員送醫救護。全案詢後將鄧姓男子依過失致死罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

高雄市新聞局3/20晚10時許發布新聞稿指出，陳其邁指示警察局交通大隊加派警力疏導交通，並請工務局盡速就近徵調拖吊車業者，進場協助拖吊肇事遊覽車；衞生局啓動大量傷患應變機制，協助消防局分送鄰近急救責任醫院收治事宜。

新聞局表示，相關局處第一時間立即投入搶救及交通疏導，包括警察局、交通局、衛生局緊急醫療應變中心（EMOC）、社會局及仁武區長等，共出動15車26人前往搶救。

現場遊覽車上載有27人（含司機、領隊各1人），消防人員到場後立即進行檢傷分類，救護後送，經統計有1名男性明顯死亡未送醫、另14名（8男、6女）肢體受傷、均意識清醒，分別送往高雄榮總、高醫、長庚、健仁等醫院。事故原因後續由警方調查中。

根據衛生局統計，有5人送往榮總，分別為1重傷、2中傷、2輕傷；2人高醫，分別為1中傷、1輕傷；3人送往長庚，3人皆為中傷；4人送往健仁，皆為輕傷。

民視新聞報導，遊覽車卡進涵洞，前段車頂直接被削去，坐在駕駛座正上方的周姓老翁，首當其衝，當場宣告不治。

鄧姓駕駛近6年有3件違規

包含倒車未注意人車等

針對高雄昨(14日) 晚發生遊覽車撞擊高速公路下緣涵洞，造成1死14人受傷送醫；公路局今天(21日) 指出，事故車輛並無違規紀錄，但鄧姓駕駛近6年有3件違規，包含倒車未注意人車等。

56歲鄧姓男子昨晚8時許駕駛遊覽車，車上載有27人，沿高雄水管路由西向東，行經水管路19-3號前地下道慢車道時，車頭撞擊高速公路下緣涵洞，已造成1死14傷。

交通部公路局發布新聞稿表示，公路局、高雄區監理所與高雄市區監理所立即成立「0320仁武水管路遊覽車甲級事故應變小組」應變處理。

公路局指出，這次事故楓滿遊覽車公司KAA-9755號遊覽車，於民國110年11月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是112年10月6日，下次定檢日為113年11月3日，事故車輛出廠迄今尚無違規。

公路局表示，鄧姓駕駛駕籍均正常，近6年違規3件，包含倒車未注意人車、未依交通標誌指示行駛、違規臨時停車各1件，全數案件均已結案。

公路局指出，已要求楓滿遊覽車公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司代表已趕往醫院進行慰問事宜。

另外，公路局表示，高雄市區監理所將於3月21日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至此事故業者公司進行安全管理查核。

觀光署: 旅行社有投保旅行業責任保險

觀光署今天說明，旅行社有投保旅行業責任保險，已請旅行社妥善處理相關事宜。

根據中央社，交通部觀光署今上午發出說明表示，經查事故是樂淘旅行社舉辦的阿里山1日遊，旅遊日期3月20日，旅客含隨團人員共40人。

觀光署指出，樂淘旅行社辦理這次旅遊已投保旺旺友聯產物保險的旅行業責任保險，意外死亡新台幣250萬元、意外醫療20萬元，已囑請旅行社應妥善處理相關事宜，並適時給予旅客必要協助。