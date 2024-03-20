食藥署：蘇丹紅專案稽查將告段落 下架逾53萬公斤

蘇丹紅風暴自年前開始延燒，食藥署及地方衛生局持續稽查辣椒粉原料檢測蘇丹色素，截至3月19日，共計下架及封存辣椒粉及其產品537,238.2公斤。食藥署今（20）日表示，中央稽查專案預計下週可告一段落，民眾仍可檢舉。

蘇丹紅事件源於新北市衛生局查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，包含零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等。

根據食藥署統計，進口蘇丹紅辣椒粉業者包括新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，累計10批。高雄市「津棧國際貿易有限公司」相關企業輸入中國辣椒粉檢出蘇丹色素，累計11批，其中津棧公司9批、佳廣公司1批、廣元公司1批(分別來自中國「KAVIN SHIPPING LTD」、「EASTRONG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED」及「龍海同記食品有限公司」)。

另有，台南市「葛瑞特洋菜企業有限公司」輸入中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」辣椒原料1批檢出蘇丹色素。雲林縣「長谷農產有限公司」輸入中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」及越南「THE LIABILITY LIMITED PACIFIC COMPANY 」辣椒原料檢出蘇丹色素2批。

食藥署副署長林金富表示，目前累計不合格共24批。不合格品項已由轄管衛生局持續監督業者進行下架作業，截至113年3月19日，共計下架及封存辣椒粉及其產品53萬7238.2公斤。