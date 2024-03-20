吸電子菸無害？研究：與吸菸有著類似的DNA「破壞性變化」

部分吸菸者對電子煙存在錯誤迷思，認為其不含尼古丁、對健康危害較小、可幫助吸菸者戒菸等，但最新研究發現，電子煙使用者的細胞中含有與吸菸者細胞相似的DNA變化，意味著電子煙恐會對健康產生負面影響。該研究發表於《癌症研究》（Cancer Research）中，為美國癌症研究協會出版的兩週一次的同行評審醫學期刊。

該研究測試3,500多個人體細胞樣本，以了解菸草和電子煙對DNA甲基化的表觀遺傳學影。結果發現，不管是直接暴露於菸霧和蒸氣的細胞（如口腔）或間接暴露於菸霧和蒸氣的細胞（如血液或子宮頸）中，菸草和電子煙對DNA的表觀遺傳有類似影響。

研究作者Chiara表示，這是第一個調查吸菸和電子煙對不同種類細胞（而不僅僅是血液）影響的研究，雖然這並不意味著電子煙與吸煙具有相同程度的癌症風險，但這意味著電子煙可能會對健康產生負面影響，只不過是我們尚未發現。

Chiara繼續說，根據我們的研究，我們不能說電子煙會導致癌症，但我們確實觀察到電子煙使用者的口腔細胞表現出一些與吸煙者類似的表觀遺傳變化，這些變化與吸煙者未來肺癌的發展有關。而這些變化在癌性或癌症前期的肺細胞中也可見。

表觀遺傳變化可由多種因素觸發，包括老化、荷爾蒙或化學物質暴露、壓力和環境因素等。

沒有參與這項研究的英國伯明翰大學（U.K.'s University of Birmingham）癌症遺傳學和外科教授Andrew Beggs於一份聲明中表示，這項有趣的研究表明，使用電子煙會導致人體DNA甲基化發生破壞性變化，而這變化與吸菸類似。雖然該研究沒有直接證明兩者間的因果，但仍必須進一步的研究，以了解電子煙對人類健康的影響，以及其是否可能與癌症風險增加有關。

吸菸被認為是造成癌症的主因之一，世界衛生組織（WH）統計，每年全球平均有800萬人死於菸害，其中130萬人是接觸二手菸的非吸菸者。

而電子煙對身體的危害更不亞於傳統紙菸，根據WHO 2021年的報告指出，電子煙的煙油主要成分為丙二醇、甘油、尼古丁及其他化學添加物，許多標榜無尼古丁之煙油，皆檢測出含有尼古丁。電子煙若含尼古丁具高度成癮性，除會傷害兒童腦部發育外，更可能使人長期併用傳統菸品，或持續使用電子煙，而使吸菸者無法完全戒除菸品，若是雙重使用紙菸、電子菸者更會增加呼吸道和心血管疾病的風險。