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規模最大太空衛星展於華府登場　台灣館秀科技實力獲關注

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/20 17:50
地表規模最大的太空衛星展在華府登場，圖為國家太空中心主任吳宗信解說展出成果（圖／中央社）

地表規模最大的太空衛星展在華府登場，圖為國家太空中心主任吳宗信解說展出成果（圖／中央社）

世界最大的太空衛星展今（20）日在華府登場，國家太空中心（TASA）及工研院等單位攜手眾廠商組「Taiwan Space台灣形象館」，展出台灣自創衛星科技產品，吸引與會業者前來了解台灣衛星發展。

根據中央社，TASA產業推動組副管理師蔡欣璇介紹，台灣氣象衛星「獵風者」（TRITON）所搭載的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R）為亮點之一，由太空中心自己研發，GNSS-R肩負觀測海面風速大任，先在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，再經過計算，就可以估測海面粗糙度及風場狀態。

蔡欣璇指出，GNSS-R的數據與2019年升空的台灣衛星「福衛七號」資料相結合，將更能精準預測劇烈天氣。

與會廠商包括円通科技，展出新產品「高數據速率收發器」，以及敏鈞精密等。其中敏鈞展出地面位置衛星雷達站，吸引不少人駐足，敏鈞董事長洪一鈞指出，這座雷達站可做衛星接收的載具，且從設計製造、組裝到測試，都是敏鈞自己、MIT做成。

洪一鈞說，台灣在單獨元件、通訊零件上發揮很大的作用力，國際廠商若想找合作夥伴或是次要供應商時，來台灣可以發現應有盡有，從機械、通訊、電子甚至半導體廠商都能一次找足，許多與會者或外國廠商，都以為台灣形象館是一家公司，但是他們都說明，台灣館是打「國家隊」概念，來這可以找到需要的元件。

益材科技股份有限公司則是展出「衛星用氣瓶」。董事長翁冠群說明，衛星運行時，有時候會受到外力影響「歪掉」，衛星上的氣瓶此時就發揮調整功能，以4個噴嘴將衛星轉正，稱為「姿態控制」。

除姿態控制外，這類氣瓶還可用作「軌道轉換運具」。翁冠群指出，低軌道幾乎被太空探索科技公司（SpaceX）的衛星占滿，為了發射衛星至另一軌道，他的一位客戶3年前將益材生產的氣瓶製成一種小型太空船，可將衛星推至任一軌道。

國家太空中心太空技術應用處處長陳維鈞預告，他們今年也會在高雄展覽館舉辦「太空產業博覽會」，預計邀請上百家太空業者，及請東南亞、英國、法國、日本等駐台使節協助招攬母國公司或太空組織，為台灣廠商媒合商機。
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