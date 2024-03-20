深化國際連結再下一城 臺灣證券交易所與歐洲主要市場參與者交流成果豐碩

臺灣證券交易所持續強化國際資本市場連結，3月攜手主管機關赴歐洲拜會倫敦、盧森堡、法蘭克福等金融中心，與歐洲主要市場參與者會談，成功建立直接溝通管道並獲得豐碩成果；回程順道拜會新加坡，延續過去與新加坡投資人之良好關係。

此次赴歐洲引資由金管會證期局張振山局長與臺灣證券交易所林修銘董事長率領團隊，拜會包括交易所、結算機構、指數公司、保管機構、持有臺股高比重的投資機構投資人、潛在大型投資機構、大型資產管理公司、金融服務機構等21家機構。

證交所表示，除了直接傾聽重要歐洲市場參與者的建言外，證交所也向倫敦、盧森堡、法蘭克福等等三地機構投資人傳達臺灣對於歐洲市場與投資人的重視。會談中也針對縮短交割至T+1日的評估與影響、資本市場永續淨零趨勢、歐盟資本市場聯盟（CMU）發展進程等議題，進行深度討論及意見交流，並探詢未來合作的可能性。

本次3月5日更於倫敦舉辦「Taiwan Day」活動，讓投資者得以高效瞭解臺灣近期資本市場興革、多重優勢及未來發展策略，吸引近40位倫敦當地機構投資人參與，活動圓滿成功，廣受好評。

證交所近來接連赴美、日、星等海外引資成效彰顯，除搭建與重要外資面對面接觸的平台，並且更新臺灣證券市場重要資訊，介紹臺股優勢和發展情況後，國際資金對於臺灣基本面穩健、ESG優勢予以肯定，也對投資臺灣股市興趣明顯提升。

以具體成效來看，面臨美聯準會（Fed）降息時程往後遞延，新台幣兌美元匯率偏弱，但上市公司今年獲利可望重返成長，加上搭上人工智慧（AI）題材順風車，臺股集中市場加權指數及成交金額屢創新高，更於３日站上20,000點關卡，表現在主要國際股市居前段班。

金管會黃天牧主委一再勉勵證券周邊單位要更加努力，才能使臺灣資本市場在全球脫穎而出，並揭櫫「邁向國際」為今年推動市場監理與資本市場發展五大方向之一。

證交所林修銘董事長也在出席外資論壇時表示，臺灣具有經濟穩定、外資參與度高等特色，證交所近來高度重視IR服務，將持續聆聽投資者建議，打造友善外資機構環境。

展望未來，證交所除持續與美國亞洲等市場保持緊密連結外，引資步伐將陸續邁向歐洲及開拓中東潛在投資者，誠心聆聽外資對台灣資本市場的建言，並積極回應關注問題，透過展現臺灣資本市場在永續發展與長期穩定報酬優勢 爭取更多資金進駐。