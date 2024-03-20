休耕田變教室 雙溪師生一同春耕祈福

新北市政府農業局與雙溪區公所推行友善耕作及食農教育，在昨( 19)日於雙溪區上林里舉辦「113年雙溪春耕祈福插秧趣」， 邀請區內5所中、小學與里民180人一同參加， 讓大小學生們透過親自下田體驗插秧，深入了解雙溪的農業與文化， 並學習對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

雙溪區早期是東北角水稻重要產區， 雙溪區公所為了延續農業文化以及推廣友善耕作， 在上林里長簡德福與里民的協助下， 將上林里市民活動中心旁的休耕農地整理並作為示範田， 提供農友以友善耕作方式種植，教導學生種稻並傳承農業技藝。昨( 19)日舉辦「113年雙溪春耕祈福插秧趣」邀請區內5所中、 小學生一起來體驗插秧，在里長與老師帶領下，學生們捲起袖子、 褲管走進水田化身成為小農夫，手持水稻秧苗排成一排， 彎下腰將手中的秧苗一株一株地插入田裡，透過與泥土、 稻苗的接觸，感受人與土地的親密關係， 體驗農夫刻苦耐勞的精神也認識雙溪的農業與文化。

雙溪區長林銚傑表示，為了推廣友善耕作與食農教育， 公所與農業局合作辦理春耕插秧與秋收割稻的田間體驗， 並邀請區內各級學校參與，讓學生走出教室，親自體會農民的辛勞， 真正落實「從產地到餐桌」的食農精神， 並將環境友善的種子向下扎根於學童心中，「春耕祈福， 秋收慶豐年」田間體驗已經成為雙溪區特色食農教育課程。 雙溪除了夏季的友善耕作荷花季活動，秋季的新北健康三寶-山藥也 是供不應求，每個週末還會在台2丙道路旁農夫市集展售友善耕作蔬 果，歡迎大家來雙溪支持在地小農耕作友善農產品。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式， 透過包含食農教育、地方創生與友善耕作， 照顧民眾身體及環境的健康，除了與雙溪區公所合作辦理春耕、 秋收活動外，也持續與地方創生團隊「注腳雙溪」及學校社團合作， 讓學生直接與當地小農互動及至農田體驗， 並參與社區創意料理故事餐桌、生態導覽及食農教育的活動， 認識雙溪在地歷史、生態及農業的發展。 另也與國立臺灣海洋大學貢寮美境山海川區域發展深耕USR計畫合 作，邀請社區居民參與復育水梯田活動、友善農作、環境教育課程、 長者健康講座、銀髮營養共餐、 並帶領大學生進行黑鳶創作竹編藝術裝置， 一同致力於貢寮與雙溪地區永續發展。歡迎追蹤臉書「 新北市雙溪區公所-雙溪荷所在」關注最新消息、 體驗雙溪在地特色農產及文化也可以至「注腳雙溪」臉書報名， 歡迎大家到雙溪體驗好山好水好農產。