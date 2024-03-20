臺灣企銀　2023年稅後淨利續創百億佳績

臺灣企銀今(20)日舉行2023年第四季線上法人說明會，由陳紹晃副總經理主持，公布2023年財務數字及營運狀況。2023年臺灣企銀獲利表現持續穩健成長，合併稅後淨利達新臺幣(以下同) 105.68億元，續創百億佳績，陳紹晃副總經理表示，2023年擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益已回升轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率較去年提升。

臺灣企銀分析，該行2023年獲利成長動能主要來自「金融商品淨收益及兌換損益」與「手續費收入淨收益」成長挹注，受惠2023年台美利差仍維持高檔，帶動該行財務操作淨收益增加，全年金融商品淨收益及兌換損益累積達81.49億元，較2022年增加42.22億元，成為主要營收成長動能，該行也積極拓展財富管理業務，創造多元收益來源，促使手續費淨收益較2022年呈現雙位數成長。該行持續控管資產品質，適度增提備抵呆帳，加強風險承擔能力，2023年逾放比降至0.18%，較2022年下降0.02%，備抵呆帳覆蓋率提升至720.88%，較2022年增加67.6%。

陳紹晃副總經理指出，今年放款業務推展重點將以中小企業放款、外幣放款及房貸業務放款為主，並持續落實風險性資產控管，在兼顧風控及收益性下，妥適配置資本資源，擴大放款營運規模，面對經營環境快速變動，該行今年也將持續調整收益結構開創多元獲利，以穩健報酬為原則協助客戶資產規劃，加強財富管理業務推展，延續手續費收入成長動能，另強化海外業務經營，積極承作海外優質聯貸，引領海外分行擴大業務，強化獲利能力。

臺灣企銀推動永續發展不遺餘力，積極協助國內產業轉型升級，截至2023年底「六大核心戰略產業放款」授信餘額為4,813.24億元，其中辦理綠電及再生能源授信金額1,686.63億元，較2022年成長9.66%。該行也持續對接國際永續趨勢，優化自身ESG作為，於S&P Global最新發布的2024年全球永續年鑑(S&P Global Sustainability Yearbook)中，該行首度獲選列入年鑑會員(Yearbook Member)，並獲得全球銀行業唯一「最佳進步獎(Industry Mover)」殊榮，彰顯該行永續績效大幅提升，經營成果備受國際肯定，未來臺灣企銀也將持續深化永續範疇各面向發展，強化永續競爭力，以具體作為與客戶、股東及社會共榮成長。