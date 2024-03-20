助企業疫後振興獲肯定 臺灣企銀奪信保基金9大獎連三年稱冠　

經濟部、金融監督管理委員會為獎勵透過中小企業信保基金協助中小企業成長發展及響應政策推動績效卓著之金融機構，於今（20）日舉辦「2024中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，臺灣企銀獲頒「信保金質獎-金融機構」、「批保金質獎」、「疫後振興獎」、「低碳智慧獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「協處企業獎」及3座「信保金質獎-授信經理人」共9大獎，獲獎數量連續三年稱冠金融同業，展現該行擔任中小企業專業銀行之亮眼表現，屢獲主管機關高度讚許。

秉持中小企業首選銀行之經營理念，臺灣企銀陪伴中小企業度過新冠肺炎疫情衝擊及經濟危機，全力協助企業紓解疫情營運困難及疫後轉型發展，期間獲信保基金「紓困融資」及「疫後振興」等相關獎項高達8項，本次再度獲獎肯定使該行企業戶享有額外融資保證額度，未來一年該行企業戶將可額外增加一般保證新臺幣（以下同）3,000萬元及批次保證5,000萬元之融資保證額度，成為該行對中小企業融資一大助力。

臺灣企銀亦關心個人消費金融需求，推出「享e貸e信貸」線上貸款平台，便利客戶申請資金周轉，且為持續精進客戶金融體驗，該行結合多項金融科技加速客戶申請流程及強化身分資訊安全驗證，於今年2月全新改版「享e貸e信貸」線上貸款平台，同時提供5支iPhone 15 Pro，客戶在113年3月31日前於線上貸款平台成功申請貸款並完成撥款皆有機會抽中，成為Hokii數位會員更可享手續費優惠從3,000元減免至2,000元，助該行客戶享受當下生活，往夢想更近一步。

臺灣企銀積極發展數位金融、ESG永續發展及信託等多元金融服務，近一年來接續獲頒「國家品牌玉山獎」10大獎、「CSEA卓越客服大獎」3大獎、「國家永續發展獎」、「國家企業環保獎-銅級獎」、「Trust Award多元信託創新獎」3大獎等多項指標性獎項，並於2024年入選標普全球永續年鑑會員，彰顯該行打造全方位金融服務及實踐企業社會責任深受各界肯定，未來亦將持續攜手客戶深耕ESG、邁向永續經營。