「盡我所能，接住每一位社福夥伴」侯友宜表揚新北績優社工及社政人員

新北市今(20)日舉辦「113年績優社工暨社政人員表揚典禮」，市長侯友宜到場後與所有新北市績優社福夥伴一一握手致謝，並肯定在各社福領域辛苦付出的社工及社政人員。侯友宜說，沒有任何一個人可以被遺漏，謝謝所有社福網絡，努力接住每一個人，我也一定盡我所能，接住每一位社福夥伴。

侯友宜說，每年都會在4月2日社工日前夕，表揚及感謝最辛苦的績優社工和社政人員，只要市民有需要時，總可以看見這群社福人員的身影，大家都是無聲的戰士，任何困難都吞腹內，當面對到生命的逝去，會難過和沮喪，但千萬不要失去信心，絕對不要遺忘當初選擇這份工作的初衷，「我們是一家人」，新北市政府一定與大家一起面對、一起挺過。

侯友宜更以警察工作來比喻，社工和警察的工作很像，都是在保護別人，雖然會有任務失敗的時候，但找到問題，面對問題，跌倒了就站起來，受傷了就擦藥，我們都是希望能讓社會更溫暖、更完整。他強調，遇到任何挫折、責難，新北市政府一定會與大家同心，是大家的避風港，讓更多的市民朋友得到更好的保障。

社會局長李美珍也表示，社工和社政人員總是在第一線默默的協助和陪伴弱勢民衆，永遠以正向力量、溫暖陪伴有需要的民眾。今年社工暨社政人員共有131人獲獎，包含民間團體、醫療單位及市府各局處及區公所透過彼此專業合作、私公協力，讓新北市每個需要服務的對象都能獲得協助。

李美珍補充，今年典禮中特表揚61位社工及70位社政人員，其中獲得「努力不懈獎」的李玉華，社工總年資達22年，長期關注女孩培力與倡議，並逐步催生新北市「花漾青春館」，成為性別培力基地，另外，獲得「社政績優人員特優獎」的金山區公所社會人文課長林金聖，則帶著承辦老人福利、社團管理和災防等業務實務經驗，重視偏區的長者服務，無論是災害期間慰問救助，或是面對街友、身心障礙者等協助，皆為當地長輩提供優質、全面的服務。

社會局長李美珍亦感謝新北市社工師公會的合辦，以及見賢思琪基金會、嘉威會計師事務所張威珍所長與八方雲集基金會的支持，連續3年贊助活動場地，提供受獎人員住宿券及禮盒，讓他們在為民服務之餘，也能適度獲得身心舒解。