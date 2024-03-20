大直英迪格x燒肉紳士 一泊二食 首次合作保證訂位!

大直英迪格酒店繼引進晶華自助餐後，酒店餐飲著重為宴客、會議空間及戶外酒吧，為提供更加豐富精彩住宿體驗，首次與燒肉・紳士YAKI GENTLE合作，推出一泊二食住房專案，享受價值3,958元的「和牛及究好豬九吃雙人套餐」，以及價值1,804元活力自助早餐，每人每晚只要3,850元起，相當於入住大直設計酒店再贈送和牛晚餐及自助早餐，每日間數有限，立即預訂02-3518-7724。

位於中山區的台北大直英迪格酒店，離囂不離城，鄰近捷運劍南路站，步行僅需4分鐘，比鄰美麗華百貨樂園、大直商圈，今年首次與鄰近的燒肉・紳士YAKI GENTLE共同推出一泊二食專案，專案日期自2024年3月至6月30日，入住任一房型就能享受每客價值1,979元「和牛&究好豬雙吃單人套餐」2客，每房每晚7,700元起，相當於入住即贈送和牛晚間套餐。大直英迪格酒店自詡為台北大直設計酒店，房間內將傳統龍舟慶典、昔日河畔生活及日治時期磚窯文化拆解為設計元素，結合前衛大膽配色，不對稱的空間陳設，打造獨樹一格的住宿體驗，房間內更是崁入三款昔日舊照片，成為住宿旅程的小彩蛋，部分房間可以遠眺台北101或美麗華摩天輪，希望讓旅客深入了解大直文化、鄰里故事，探索旅行趣事。

燒肉· 紳士YAKI GENTLE 距離酒店步行3分鐘，將讓人放鬆身心的燒肉料理及體貼的紳士精神結合，全程由專人提供適切與細膩服務，桌邊代烤及菜色介紹，讓顧客了解食材獨特口感和精湛料理手法。沉浸在低調奢華用餐環境與好友暢聊，享用大直英迪格酒店專案限定菜單「和牛及究好豬九吃套餐」，包含展現刀工的蝴蝶牛舌，使用澳洲牛舌中段，以蝴蝶刀法切成薄片，搭配剝皮辣椒莎莎醬，酸辣開胃；黑松露和牛月見燒使用紐約克部位，炙烤後與壽司飯及松露蛋黃醬融合，呈現絲滑口感；不容錯過的究好豬扇子肉，使用一頭豬僅約200克左右的部位，是相當罕見的食材，肉質Q彈有勁，恰到好處的熟度，讓和牛及豬肉在舌尖跳躍，為此次旅程留下難忘的味蕾回憶。

【燒肉紳士 一泊二食】是大直英迪格酒店首次與其他餐廳合作推出的住房專案，此次亮點便是燒肉· 紳士YAKI GENTLE特別為酒店賓客準備的九吃套餐，精選頂級和牛與究好豬，以完美火候呈現，保留肉質鮮嫩多汁，品嚐其原汁原味，晚上入住酒店設計客房，盡享美好城市旅行，專案至06月30日止，保證訂位，每日間數有限，立即預訂02-3518-7724。