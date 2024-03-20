台北遠東香格里拉復活節限定　森林復活節派對

台北遠東香格里拉為慶祝復活節，即日起至3月31日，特別於飯店一樓的The Cake Room推出一系列別出心裁且充滿童趣的復活節限定「森林復活節派對」主題甜點，包括8吋造型蛋糕「邦妮的秘密基地」、獨具藝術美感的「繽紛兔」、創意彩蛋「葉子蛋」、美型杯子蛋糕「挖挖兔寶貝」和「可愛小蘿蔔」等，款款吸睛可愛，無論是送禮或自用，都是慶祝復活節必備的應景美點！復活節限定小甜點150元起，8吋蛋糕1,880元，需三天前預訂，預訂專線(02) 7700-3155。

主廚推薦復活節特色甜點

由飯店國際甜點廚藝團隊巧手打造一系列復活節限定甜點，特別推薦這款充滿童趣的風格蛋糕「邦尼的秘密基地」，由杏仁海綿蛋糕、黑醋栗果凍和洛神花果肉交織而成，外觀以紅寶石巧克力塑造成粉色雲朵，搭配一隻粉嫩小兔，並以巧克力製成的花朵、彩蛋與復活節卡片點綴，夢幻造型讓人愛不釋手，8吋1,880元。

喜愛巧克力的消費者別錯過主廚特製的三款造型巧克力甜點，包含「黃色小雞」1,280元，用白巧克力和翻糖打造超萌的黃色小雞破蛋而出，應景又吸睛，深受大家的喜愛。另一款以白巧克力製成獨具藝術美感的「繽紛兔」1,180元，主廚創意以抽象畫潑濺鮮豔色彩在造型巧克力兔上，如同春日繁花盛開，充滿活力。還有這款外觀簡約優雅的「葉子蛋」1,180元，以葉形巧克力片點綴在復活節彩蛋上，展現自然之美。其他像是「鳥語花香」250元，以巧克力慕斯和巧克力製成栩栩如生的鳥巢，中間三隻翻糖小鳥維妙維肖，象徵復活節的新生。

主廚還特別設計兩款杯子蛋糕，包含「挖挖兔寶貝」150元，講述活潑好動的小兔子潛入草叢探險的故事，倒頭栽的模樣逗趣可愛，內含濃郁巧克力磅蛋糕與鮮甜藍莓果醬，酸甜可口，十分討喜。另一款「可愛小蘿蔔」150元，讓不喜歡吃胡蘿蔔的小朋友也愛不釋口，香草磅蛋糕與覆盆子果醬的層層堆疊，上方以胡蘿蔔造型的香草香提與小彩蛋裝飾，美型又美味。多款創意造型甜點，無論是作為禮物饋贈親朋好友，或是自家享用，都讓復活節充滿喜悅與生機。

【復活節造型甜點訂購資訊】

供應期間：即日起至2024年3月31日止

The Cake Room營業時間：週一至週五07:00-:1900 / 週六、週日10:00-19:00

復活節造型蛋糕需三天前預訂，訂購專線：(02) 7700-3155