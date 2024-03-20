蔬食首選、嗜肉老饕也愛！養心茶樓宴客菜大升級 融入韓西泰日式 絕對驚艷味蕾

全台北第一家蔬食港式飲茶「養心茶樓」於近日推出全新四款宴客菜大改款，不僅將港點境界再昇華，還結合韓國、西式、泰國和日本廚藝手法融入宴客菜中，展現廚師團隊的精緻烹飪技巧，更顛覆消費者對蔬食的刻板印象。

2013年6月養心茶樓以港式飲茶為主軸，推出台北第一家蔬食飲茶，創辦人兼總經理洪國席除了希望為從小吃素的太太陳玉容打造一個「私廚」，更希望讓吃素的滋味變得更加美好、餐點選擇更豐富。

這10多年來養心茶樓一直保持領先地位，來自各大五星級酒店的廚房團隊以葷食手法烹調和研發蔬食的鮮味，少油、減糖、降鹽呈現食材原味，不僅讓葷與素的界線不會涇渭分明，顧客享用美食之餘亦能兼顧健康。

養心餐飲集團廚藝總監詹昇霖說：在養心茶樓，有一半是葷食顧客想嘗鮮，因此沒有「素食該是什麼味道」的框架，由於素菜無法像葷菜一樣利用蔥蒜來提味，為了讓素食料理更加豐富多彩，廚房團隊提煉各種蔬菜油，例如芹菜油、紅蘿蔔油、香菇油和花椒油等。

這些蔬菜油不僅賦予料理更潤滑的口感，還能提升素菜的香氣，並增添風味，讓每一口都能充分品嚐到不同蔬菜的原汁原味，讓茹素者吃的開心，愛嘗鮮的葷食者更是大開眼界，讓味蕾感受到不同境界的美味。

「養心茶樓」自3月起推出三年來第一次全新四款宴客菜大改款，將熱門餐點融入菜單，分別是「朱蒔筵」（僅限平日中午供應）、「咏翠筵」及「晴翠筵」及「絮雪筵」。目前已開放預約，即日起至4月底期間消費，可享9折優惠，宴會空間最多可容納7桌。

宴客菜中約六、七成以上菜色為桌菜限定，無法在港式點心菜單中找到，菜色除了融入時令菜，也可以依照客人蛋奶素等需求來客變。

「咏翠筵」、「晴翠筵」中的「秘罈花鮮酸菜魚」湯底以豆漿和燕麥奶調製，營造出濃郁健康的口感，微辣又麻的口味絕對是嗜辣老饕的首選；「南瓜百合鮮扣翅」將香菇切成翅狀呈現，炸香後煨滷，這是港式料理中經常出現的燴排翅的一種變化， 清爽、金黃的醬汁用南瓜製成，並加入百合增添口感。

「絮雪筵」中的「絮雪七品大拼盤」有紫蘇櫻花捲、菠菜蛋皮松子酥、薺菜燒餅、焦糖核桃等，其中鳳梨蜜紅蘿蔔讓味道轉為蜜地瓜的甜感；百合川耳開胃；脆皮朱腳以麵腸加入香茅點綴紅薑片剁末，呈現風味。

除了「養心茶樓」以外，養心餐飲集團目前有「韓式料理YACHE」、「養心沙龍」，「宴客軒」主打個人包廂製Fine Dining套餐，由詹昇霖廚藝總監領軍的團隊展現烹飪技巧，此外今年初也成立了中央廚房，著力冷凍食品的開發，目的是讓顧客在家也能享受到如同上餐館般的美味感。「Nozomi Bakery&Patisserie禾波制所」為旗下的烘焙品牌，店內麵包、蛋糕與甜點皆是使用蛋奶素製作，融合多種台灣在地食材的可頌麵包為必吃商品。