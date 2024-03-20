藍營促總統蔡英文登太平島 綠營批製造「不平」、請多看國際新聞

國民黨立委擬赴位於南沙群島的太平島，江啟臣等人更呼籲總統蔡英文卸任前登島宣示主權，民進黨黨團今（20）日反批藍營刻意炒作議題，蓄意製造「不平」，外交部長吳釗燮指出，中國在南海大興軍事基地，此際台灣必須和平行事，而非製造麻煩。

民進黨國際部主任兼發言人李問 19 日表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑。他強調國安議題不容兒戲，呼籲國民黨勿拿太平島作秀。

李問指出，南海本月初才發生中共海警以水砲攻擊菲律賓補給船事件。當區域緊張情勢持續升溫，國民黨要求元首前往風險地區，「不是沒做功課，就是別有居心。」他直言，全球都在關注中菲海上衝突，國民黨應多看國際新聞，不要自曝其短。

根據中央社，民進黨團書記長莊瑞雄今日在立法院說明，蔡政府對太平島防務的建設非國民黨執政時可相比。主權不是掛嘴上，而是以實際行動證明。黨團幹事長吳思瑤也稱，沒有主權聲索國會要求元首去登島，為何要元首當 troublemaker？國民黨欲陷自己國家元首於不義，實在居心可議。

外交部長吳釗燮今日赴立法院外交及國防委員會報告並備詢時，再次表達了此時登島的不妥。他說明，中華民國會捍衛主權，但中菲關係益發凶險，中國在太平洋周圍三島礁（美濟礁、渚碧礁、永暑礁）大建軍事基地，必須納入考量。他重申，爭議升高之時，應倡議和平解決問題，而非讓他人認為「台灣在製造困難。」

中共海警船的「逼船」行徑：