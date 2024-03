藍營促總統蔡英文登太平島 綠營批製造「不平」、請多看國際新聞

國民黨立委擬赴位於南沙群島的太平島,江啟臣等人更呼籲總統蔡英文卸任前登島宣示主權,民進黨黨團今(20)日反批藍營刻意炒作議題,蓄意製造「不平」,外交部長吳釗燮指出,中國在南海大興軍事基地,此際台灣必須和平行事,而非製造麻煩。

民進黨國際部主任兼發言人李問 19 日表示,太平島屬於中華民國領土,我國捍衛主權的決心無庸置疑。他強調國安議題不容兒戲,呼籲國民黨勿拿太平島作秀。

李問指出,南海本月初才發生中共海警以水砲攻擊菲律賓補給船事件。當區域緊張情勢持續升溫,國民黨要求元首前往風險地區,「不是沒做功課,就是別有居心。」他直言,全球都在關注中菲海上衝突,國民黨應多看國際新聞,不要自曝其短。

根據中央社,民進黨團書記長莊瑞雄今日在立法院說明,蔡政府對太平島防務的建設非國民黨執政時可相比。主權不是掛嘴上,而是以實際行動證明。黨團幹事長吳思瑤也稱,沒有主權聲索國會要求元首去登島,為何要元首當 troublemaker?國民黨欲陷自己國家元首於不義,實在居心可議。

外交部長吳釗燮今日赴立法院外交及國防委員會報告並備詢時,再次表達了此時登島的不妥。他說明,中華民國會捍衛主權,但中菲關係益發凶險,中國在太平洋周圍三島礁(美濟礁、渚碧礁、永暑礁)大建軍事基地,必須納入考量。他重申,爭議升高之時,應倡議和平解決問題,而非讓他人認為「台灣在製造困難。」

中共海警船的「逼船」行徑:

This morning, @coastguardph vessels, BRP CABRA and BRP SINDANGAN, were deployed by the Commandant, CG Admiral Ronnie Gil Gavan, to support the Rotation and Reprovisioning Operation of the Armed Forces of the Philippines.



Throughout the operation, the PCG vessels faced dangerous… pic.twitter.com/WsjnMnGSEk