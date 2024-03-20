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英國王室再爆女王合照修圖 信譽受損成假資訊傳播者

對於為何要修圖，官方還是沒有說法

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/20 15:04
2023年4月21日，已故英國女王伊莉莎白二世與孫輩合影。（圖／路透Kensington Palace）

2023年4月21日，已故英國女王伊莉莎白二世與孫輩合影。（圖／路透Kensington Palace）

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales / Kate ）本月 10 日因一張修圖照惹議，先前英國皇室公布的照片也開始遭放大鏡檢視，根據知名圖庫業者 Getty Images，一張已故女王伊莉莎白二世與孫輩的合影，竟也有多處動過的痕跡。

CNN路透報導，這張照片由凱特掌鏡，地點位在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle），是女王逝世前幾個月所攝，肯辛頓宮 2023 年 4 月發布。

畫面中，女王居中，身旁圍繞著 10 名孫兒與曾孫。Getty 指出，畫面多處經過數位修飾，而 CNN 與路透分析也支持此一說法，CNN 找出了 19 處修圖點，包括頭髮、衣服、沙發、燈光，甚至懷疑是多張圖片「拼湊」而成。

凱特上週為了平息爭議，特地向大眾道歉，稱自己只是業餘愛玩玩修圖，不料引發軒然大波。她在 1 月神秘手術後，也終於首度現身，16 日被拍到與夫婿威廉王儲在住處附近小農店家的身影，多少壓下了關於她的健康傳聞。然而，凱特的道歉聲明並未說明為何要修圖，皇室亦無任何說法。

新發現的修圖疑雲，讓外界浮現更多問號，這不只是難堪問題，也可能衝擊王室與幾大新聞媒體與圖片業者的關係。Getty 與肯辛頓宮的關係尤為密切，時常受邀為皇室成員拍照，也贊助了不少皇室活動。

就像各國政府機構，王室也仰賴通訊社與圖片公司將照片傳至各大媒體。這些業者對照片有著相當嚴格的修圖規定，以確保真實性。如今連皇室都修圖修上了癮，儼然成了錯假資訊散播者。
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更新時間 : 2024-03-20 17:34 GMT+08:00

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