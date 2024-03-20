3/22起違法製造輸入罰500萬元「菸盒警示圖文」面積擴大至50%

菸害防制法新法自去年3月22日上路後將滿週年，1年的緩衝期亦將屆滿，菸品容器警示圖文面積擴大至50%的新制將從今年3月22日起正式施行，國健署提醒，違法販賣最高罰新台幣5萬元、違法製造輸入最高罰500萬元。

國健署表示，修法前之菸盒警示圖文標示面積僅規定不得低於35%，雖符合世界衛生組織（WHO）菸草控制框架公約（FCTC）第11條實施準則建議不小於30%規定，但根據加拿大癌症協會（Canada Cancer Society）2021年報告顯示，全球有166個國家規定菸盒包裝標示警示圖文，其中警示圖文面積大於或等於50%者有122個國家/地區（約占73%）。此次，我國通過修法擴大菸盒警示圖文面積為50%，已逐步跟上全球趨勢。

許多人並不完全知道抽菸對於健康的危害有多嚴重，吸菸不只會導致吸菸者本身多器官病變及各種癌症，例如：肺癌、口腔癌、心血管疾病、眼睛病變、性功能障礙等，而且所產生的二手菸、三手菸還會影響到朋友家人及非吸菸者的健康。

國健署菸害防制組長羅素英表示，抽菸對於健康的危害大。（圖／國健署）

根據WHO FCTC第11條實施準則指出，菸盒包裝上使用較大警示圖文可更引人注目，還更有機會長期維持警惕效果，且更清楚地傳達健康風險，亦可達到向兒童及青少年傳遞健康訊息，並促進吸菸者戒菸。

透過菸盒警示圖文標示是提高民眾對吸菸所造成健康負面影響的認知與警惕，促使減少使用菸草的一種極具成本效益的方法，並賦予業者責任告知公眾危害。不過，吸菸者一旦熟悉菸盒上健康警示圖文後，多數會傾向視而不見，警示效用因而降低。研究亦指出，健康警示圖文必須定期更換，才能維持警示效果並觸及不同群眾。

每一次吸菸者使用菸品時，都會不可避免地接收到菸盒外包裝上的警示資訊；以每天吸食一包菸的吸菸者為例，每天至少會接觸到菸盒20次，累積一年下來，接觸健康警示圖文的頻率多達7000次。對於吸菸者的親朋好友，警示圖文同樣能夠發揮效果，進而達到提醒吸菸者對於健康的危害，使其自主地撥打戒菸專線，嘗試尋求戒菸諮詢。

國健署菸害防制組長羅素英說，考量到部分店家可能有資訊落差的情形，如尚未接收到菸盒警示圖文標示面積新制將上路，或不了解菸盒警示圖文面積有差異，以為有圖就好，新制上路前夕，各地方衛生單位正積極宣導，更有衛生局派志工，按著名單逐一到登記有販售菸品店家提醒。

國健署吳昭軍署長表示，已協同各地方政府衛生局，加強對市售菸品之查緝工作，若經查獲違規情形，將處菸品製造或輸入業者100萬元以上500萬元以下罰鍰，並令其限期回收或退運，且按次處罰；販賣者則處1萬元以上5萬元以下罰鍰，提醒製造或輸入業者及販賣業者切勿以身試法。

此外，呼籲民眾不使用、不購買違法產品，若發現違反菸害防制法之情形，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉免付費專線（0800-531531）予以檢舉。