喝咖啡要適量！上班族每日最多1千CC　心臟刺痛檢出嚴重十二指腸潰瘍

許多上班族習慣每日一咖啡提神，但要小心過量了。台中一名40多歲上班族，每日都以黑咖啡提神、紓壓，一天甚至可以喝到1000cc以上，日前突然胸悶、心臟刺痛，經檢查發現，為嚴重十二指腸潰瘍與輕微胃潰瘍。

根據李綜合醫院，駐診的台中榮總肝膽胃腸科主治醫師彭彥鈞表示，患者自述，心臟部位會不定期有刺痛感、胸口悶痛，曾進行心臟檢查無異狀，患者曾罹患食道逆流，同時表示下腹部偶有痛感。

經過檢查發現，患者有嚴重十二指腸潰瘍，腸壁至少有多處受到侵蝕，胃部也有輕微發炎與潰瘍，先給予用藥治療，經2個多月治療與後續追蹤，症狀已明顯改善。

彭彥鈞說，有些患者胃食道逆流會伴隨胸痛，病徵與心絞痛症狀類似，心臟造成的胸痛必須先做心臟科評估，是否須心導管緊急治療，若經內視鏡診斷後胃食道逆流則給予藥物、改善飲食與生活形態即可。

林姓上班族表示，每天一早到公司上班，就要先喝黑咖啡提神，喝完就再續杯，幾乎把咖啡當開水喝，工作一忙，就不自覺喝黑咖啡紓壓，有時一天喝上1000cc，偶爾搭配吃甜食，長時間下來，胃食道逆流症狀加重都不自知，後來經戒斷咖啡、調整飲食與生活模式、藥物治療，症狀逐漸改善，也不再有心臟刺痛。

彭彥鈞指出，患者可能工作壓力過大，情緒緊繃促使胃酸分泌，吃東西太快，加上過量喝咖啡，形成壓力性潰瘍與胃食道逆流。胃酸逆流刺激胸口的食道產生灼熱，不少人誤認心臟出問題，咖啡、茶含有較多咖啡因，會導致食道下端括約肌鬆弛，容易發生逆流，建議避免吃辣椒等刺激性食物，才能紓緩病症。