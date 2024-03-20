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2樓變1樓！北市大安區房屋老舊無維修　2層民宅嚴重倒塌

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/20 12:15
台北市大安區文昌街一棟兩層樓老舊民宅，於3月19日晚間忽然坍陷，所幸無人傷亡（圖／台北市政府網站）

台北市大安區文昌街一棟兩層樓老舊民宅，於3月19日晚間忽然坍陷，所幸無人傷亡（圖／台北市政府網站）

昨（19）日晚間台北市大安區一處2層樓民宅崩塌，2樓地板直落1樓，所幸該民宅已無人居住，也無人受波及，初步研判坍塌原因為房屋老舊，疏於維修。

台北市政府表示，台北市大安區文昌街一棟兩層樓民宅，於3月19日晚間約10時32分，騎樓樓板忽然坍陷，所幸無人受傷，北市建管處接獲通報立即派員前往現場處理，拆除可能持續塌陷之構造物，並將散落於周邊及道路之建材破碎清運。

北市建管處獲報後，立即會同台北市建築師公會前往勘查處理，現場初步研判坍塌原因疑似房屋老舊疏於維修，外牆、柱及樓板有龜裂情形，建物所有權人未善盡管理維護之責繕，裂縫持續擴大，導致本次騎樓板坍塌事件。

建管處王金棠副處長表示，調查後發現，該建築物為未領有使用執照二層加強磚造加強磚造老舊房屋，目前已無人居住，也所幸塌陷建築物係一獨立構造，尚不影響兩側鄰房結構安全。

建管處表示，因騎樓樓板坍塌可能持續，經公會建築師勘檢後建議，應立即拆除有公安之虞騎樓範圍的外牆、柱及樓板等構造物，另散落周邊及道路側之建材應立即清除，已於今（20）日凌晨3點50分完成相關作業，目前現場尚無立即公安疑慮，並已圍設封鎖線管制人員進出。

根據聯合新聞，該民宅已經有逾50年歷史，以前是出租使用，後來基於安全等考量，已經近7至8年無人使用。

建管處虞積學處長表示，建物所有權人未善盡管理之責造成樓板塌陷，後續將追究所有權人責任並責令限期完成改善，除將處以6-30萬罰鍰外，如未依期限改善得再連續處罰。另外，如因維護管理不善肇致人員傷亡，建物所有權人應亦負擔相關民刑事責任，藉此呼籲建築物所有權人應善盡管理維護之責。
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