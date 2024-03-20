稱美中關係不致釀「世界末日」黃仁勳：輝達將與台積電攜手共榮

挾著驚人氣勢，美國晶片大廠輝達（Nvidia）在年度繪圖處理器技術大會（GPU Technology Conference）發表了具強大算力的人工智慧晶片 Blackwell B200，當被問到美中緊張關係對產業的影響時，執行長黃仁勳淡化了此疑慮，表明必會持續與台積電（TSMC）密切合作。

日經亞洲報導，如同諸多美國晶片設計大廠，輝達仰賴半導體一哥台積電製造先進晶片，包括這最新推出的 Blackwell。台海情勢向來是美國晶片業、政治界關注的焦點，黃仁勳在 19 日記者會中，不免被問到他對地緣政治的看法。

黃仁勳表示，輝達會遵守相關政策，創造更具韌性的供應鏈，不太可能抽離與台積電或亞洲晶片製造業的合作。被問到美國與中國關係惡化是否會衝擊輝達銷售與供應鏈活動時，他認為「這些國家並非敵對狀態」。他補充說道，雖會依序進行風險管理，「我們不認為會發生世界末日般的場景。」

黃仁勳更強調，人工智慧（AI）晶片需求暢旺，輝達反而更會加強與台積電的連結。「我們與台積電有著別人都比不上的緊密夥伴關係。」「我們的東西非常難，而他們做得非常好。」他看好二者的發展潛力，稱台積電「將與輝達一齊成長茁壯。」

另，為了配合美國制裁，Blackwell 晶片不會銷往中國，畢竟此晶片的先進程度猶優於 Hopper，而 Hopper 已因美國出口限令而不得輸中。不過，對於輝達會否會為中國「客製」符合美國規範的晶片，黃仁勳避而不談，只稱將盡力優化中國客戶的需求。