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香港基本法23條三讀通過 李家超：3/23生效

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/19 20:37
2024年3月19日，港府立法會三讀全票通過維護國家安全條例草案（俗稱基本法23條立法草案）。（圖／路透社）

2024年3月19日，港府立法會三讀全票通過維護國家安全條例草案（俗稱基本法23條立法草案）。（圖／路透社）

香港回歸27年後，港府立法會於今（19）日接近晚間7時三讀全票通過維護國家安全條例草案（俗稱基本法23條立法草案），相關條例今後將與香港國安法一併成為港府處理國安罪行的法令。

香港01報導，《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》，今日在立法會加會下恢復二讀及三讀。立法會大會今早9時開始二讀，晚間約6時半全體委員會通過修正案，立法工作進入三讀程序，約7時三讀投票，全體議員一致通過，全日用大約10小時審議。

特首李家超在三讀通過後進入立法會發表演講，並宣布條例將於本月23日刊憲，即《基本法》23條將於3月23日正式生效。他表示，今日是香港歷史性時刻，是政府與立法會共同完成光榮歷時的時刻，歷史使命終於完成，國安得以保障，「不負中央所托，國家信任」

中央社報導，基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

港府曾於2003年進行立法，但當時在泛民主派的極力反對下，立法遭擱置

2020年中實施的香港國安法只納入23條部分禁止罪行，包括分裂國家、煽動叛亂和顛覆中央政府，其餘沒有處理，這有待港府另行立法

23條立法草案列明各種涉及國家安全罪行的定義和罰則等，這些罪行包括叛國；叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為；與國家秘密及間諜活動相關的罪行；危害國家安全的破壞活動；境外干預及從事危害國家安全活動的組織。
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中國
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