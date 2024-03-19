易鼎活蝦出包 使用非法小蘇打粉 業者致歉：已回收銷毀

食藥署今（19）日公布最新乾製水產食品製造業稽查專案執行結果，台中知名活蝦餐廳「易鼎活蝦」遭查獲添加未經許可的蘇打粉於蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉中，除了挨罰96萬元，加上違反HACCP的48萬元，總計遭裁罰144萬元。大鼎活蝦餐廳也發出聲明稿向消費者致歉。

乾製水產食品種類眾多，為確保水產加工食品之原料及製程環境等符合食品安全衛生管理法相關規定，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「112年乾製水產食品製造業稽查專案」，稽查重點包含原料來源及使用之合法性、強制檢驗、食品追溯追蹤系統等項目，並抽驗水產食品原料及成品，結果於今天公布

食藥署表示， 這次共計查核65家、抽查140件產品標示及抽驗90件水產原料或成品。根據食藥署公布的資料，台中市大鼎活蝦餐廳股份有限公司被查獲2項違規，業者共被裁罰144萬元，包含違規是使用未經許可的小蘇打粉，添加於蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉等產品中，以及違反餐飲業食品安全管制系統（HACCP）規定，複查仍有部分不符合規定。

對此，大鼎活蝦餐廳公司發布聲明稿表示，針對「油炸蝦餅」製造過程使用「小蘇打粉」品項，在過程中未察覺進口商將此品項以非食品級申報，造成外界疑慮深感遺憾，也向消費者表達歉意。

大鼎公司指出，已配合主管機關指示立即將相關產品回收銷毀，並不再使用小蘇打粉於食品中，同時成立食安管理小組，定期檢驗原物料及商品。

另外，關於中央廚房廠區缺失處，將全力配合主管機關實施改善，直至符合HACCP食品安全認證制度及生產製程，落實安全規範及品質。