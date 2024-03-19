2050淨零城市展連結綠色金融　臺灣土地銀行展示都更危老成果

公股行庫力拚綠色金融！土地銀行總經理何英明19日出席「2050淨零城市展」開幕典禮，並以「綠色金融」主題與8家公股行庫聯合參展，展示土銀近年參與財政部公股金融機構ESG倡議平台之推動成果，彰顯臺灣智慧城市與淨零城市發展動能。

依聯合國轄下世界氣象組織（WMO）統計，全球近十年平均溫度寫下歷史最高溫紀錄，2023年更是人類史上最熱的一年。面對氣候變遷風險，我國自2022年制訂「2050淨零排放路徑及策略總說明」，包括訂立四大轉型策略、兩大治理基礎及十二項關鍵戰略行動方案，讓臺灣接軌國際邁向淨零轉型。

在關鍵戰略行動方案中，公股行庫被賦予最關鍵的綠色金融角色，包括瞭解企業客戶碳排放情形、促進資料加值及串接應用、運用金融工具引導企業及盡職治理等，帶動本土企業供應鏈減碳轉型。

因應國家政策，土地銀行身為不動產專業銀行自是當仁不讓，以「都市更新及危老建築物加速重建貸款」為推展重點，並推出「建築綠色融資」及「綠建築房貸」等專案貸款，只要符合使用綠色建材、取得財團法人台灣建築中心候選綠建築證書等條件，土銀即給予利率或手續費優惠，在實踐綠色金融之餘亦提升國人居住生活品質。在本次「2050淨零城市展」更展出都更危老的具體成果，土銀2023年都市更新融資累計核貸額度達1,851億元；危老融資累計核准額度602億元，均領先公股同業。

此外，土地銀行長期耕耘核心戰略產業與中小企業貸款、安養信託、提升待客品質及扶植羽網球體育運動，進一步落實ESG成效斐然，不僅獲得金管會頒贈「六大核心戰略產業放款優等獎」、「中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎」、「信託2.0計畫評鑑安養信託獎」，更連續5年拿下銀行業公平待客原則評核排名前25%，以及連續15年獲得教育部體育推手獎。

為擴大布局永續競爭力，土地銀行今年以綠金領航、永續共榮為營運主軸，從金管會綠色金融行動方案3.0定位出發，將氣候變遷等相關風險列入業務經營層面並掌握商機，在投資、融資及商品審查流程納入 ESG 因子、訂定一般性排除產業及高汙染/耗能產業投融資上限、發行可持續發展債券、推出綠色存款商品並積極與企業議合，引領企業合作夥伴、個人客戶共同航向ESG綠色永續目標，打造土地銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。