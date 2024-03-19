美國日本兩樣情 台積電、英特爾供應商推遲亞利桑那州投資計畫

台積電（TSMC）日本熊本一廠已於 2 月啟用，地方產業為之勃興，半導體生態系逐步成形，相較之下，美國亞利桑那州的推展顯得力有未逮。根據日經亞洲，至少有五家台積電與英特爾（Intel）供應商已推遲了在當地設廠的計畫，顯見要重建美國晶片供應鏈，可謂挑戰重重。

台積電與英特爾這兩家晶片龍頭，都斥資數十億美元在亞利桑那州建廠，跟隨巨擘在該州買地設廠的有李長榮化學工業（LCY Chemical）、蘇威集團（Solvay）、長春集團（Chang Chun Group）、關東鑫林科技（KPPC Advanced Chemicals）及崇越科技（Topco Scientific）。

然而，產業高層向日經透露，這些投資計畫要不是已暫緩推動，就是削減規模或延後審議，完全沒有重啟時間表。縮手的原因不外乎成本持續墊高，從建材到勞動力不一而足。此外，隨著各大產業投資湧入亞利桑那州，如晶片製造與汽車業，工程建案需求成長，建築工人缺工也成了一大問題。

這五家企業都已在鳳凰城（Phoenix）東南部城鎮卡薩格蘭德（Casa Grande）購地，此地位置優越，距英特爾的錢德勒（Chandler）廠區 30 分鐘車程，距台積電的鳳凰城廠也只消半個多小時。從各家供應商都推遲進度來看，可推敲出這並非個案，而是結構性問題。

三家晶片材料廠高層表示，在亞利桑那州設廠的成本已膨脹至亞洲的四至五倍，比預期的還要「高出數倍」。此外，連「先鋒」台積電與英特爾都尚未全力推進，需求還未浮現，供應商實無必要急著投入大筆資金，畢竟設廠牽涉的並非只有建物，還得開路、確保水電到位。