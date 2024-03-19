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中華電信參展2024智慧城市展　「數位領航 永續成長」邁向數位永續新世代

By 台灣英文新聞
2024/03/19 17:33
中華電信董事長郭水義(右二)、中華電信企分總經理張本元(右一)、中華電信國分總經理陳錦洲(左一)陪同總統府秘書長林佳龍(左三)以及台北市電...

中華電信董事長郭水義(右二)、中華電信企分總經理張本元(右一)、中華電信國分總經理陳錦洲(左一)陪同總統府秘書長林佳龍(左三)以及台北市電...

「2024智慧城市展」自3月19日(二)起至22日(五)於台北南港展覽館2館展出，中華電信連續第11年參與智慧城市展(攤位編號P402)，身為數位生態系統協創者的領導品牌，長期深耕科技創新應用與服務。今年並以「數位領航 永續成長」為展區核心概念，在台北展區展示13項參展項目，涵蓋從智慧交通、智慧製造、智慧文化、智慧城市與海外輸出等領域的創新成果。

中華電信董事長郭水義表示：「中華電信秉持誠信為本、客戶信賴、創新創價及承諾當責四大價值觀，領航智慧城市技術與應用發展，持續深化與各產業協同合作，齊心邁向數位永續新世代，並將卓越的成果拓展至海外，展現台灣的科技實力與優勢。」

中華電信於展區中打造亮眼的「智慧交通」解決方案，擬真城市模型，展示以行動網路蒐集訊息匯集為電信大數據(CVP)，進行交通分析，包含旅行時間、車流起訖、路徑選擇、號誌計劃檢視等，協助地方政府進行交通管理、運輸規劃策略擬定。今年更以智慧交通「應用手機網路信令探偵(CVP)技術提升交通資訊服務精準度計畫」榮獲「2024智慧城市創新應用獎-企業創新應用組」獎項的肯定。

其中，隨著國內觀光產業成長，國際級大型賽事與演唱會來台舉辦，中華電信透過電信大數據進行交通分析，搭配AI技術預測未來30分鐘內的交通路況。以數據為基礎，即時因應問題擬定辦法，協助地方政府有效管理人/車潮疏散議題；散場後亦能透過電信大數據CVP分析活動人/車潮疏散後湧向的熱區，如商場、餐廳、旅宿等，幫助地方政府優化活動的交通規劃與評估活動帶入的經濟效益。

另現場也展示了「5G路口安全智慧輔助系統」，呈現中華電信參與國發會「5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統」的建置成果，打造整合事件偵測、告警系統與號誌推播服務，將有效改善以往輕軌駕駛員視野盲區，輔助駕駛更好掌握路口交通情形，並在抵達路口前事先獲得號誌燈態及剩餘秒數等資訊，協助駕駛進行最好決策。

中華電信「智慧停車」展示的是一個以未來智能停車應用的整合示範場域，除了基本的車辨入場掌握停車數量之外，還提供了AI影像辨識在席偵測的解決方案，透過攝影機即時辨識每個停車格的停車狀態，並藉由中華電信5G行動網路，將影像和辨識結果即時回傳至智慧停車平台，讓場域管理者可以掌握每個車格的停車狀態及使用率等資訊。

中華電信「5G智慧製造」使用5G專網結合機械手臂、AI式光學檢測以及AMR自主移動機器人，打造自動化分檢系統，提升整體效率，大幅減少檢驗、出貨的勞動力需求，並透過視覺辨識系統AOI檢測貨品狀態，透過5G專網高速率即時回饋，經過AI影像辨識分析後即可快速找出瑕疵點，減少傳統人工目檢時間並提升生產效率。

中華電信「5G企業專網」所具備的高速率、低延遲及大連結等重要特性，已成功導入許多垂直場域，幫助業者建構專屬的網路使用環境，並搭配行動邊緣運算技術提供本地卸載功能，大幅提高資訊安全性，滿足各領域網路需求，協助企業數位轉型提升競爭力。

中華電信智慧文化「文化科技應用」透過5G網路結合ICT數位應用服務，由雲端平台透過高速率的行動網路，疊加在實景世界或全虛擬實境的數位內容，達成高沈浸式的虛實體驗，並應用於博物館、文化場域、觀光商圈等導覽，民眾只要透過手機、平板、智慧眼鏡或投影設備等，就可以觀賞豐富的AR/VR數位內容並進行互動。

中華電信提供全方位智慧城市相關技術與解決方案，整體提升業者競爭力與市民生活品質。為有效阻止交通違規行為、減少事故傷亡，中華電信提供「雲端多功能科技執法」解決方案，採用自主研發的AI道路智慧影像分析技術，結合電信網路與雲端服務，偵測多項違規行為及蒐集事證後再串連開單系統進行舉發。而「行動AI科技執法」則整合各類5G應用場域終端拍攝設備，並具備輕量化的車輛與人物特徵行動AI運算技術，以行動AI智慧科技，提供自動化科技偵防應用，協助機關單位快速部署精準執法。

另於「智慧零售」展項中整合多樣支付載具於單一設備，滿足商家與消費者電子化支付需求，支援國內主流KIOSK機、POS機，搭配串連相關物聯網設備，本次在台北展區以「冰淇淋販賣機」搭載「多元支付」服務，透過智慧結帳提升營運效率、節省人力成本。

此外，自主開發的「SynDr.遠距醫療平台」，提供多訊源即時協作服務，滿足視訊看診及專科會診等多元使用情境，並可依需求串接不同醫療設備，將偏遠醫療影像即時回傳，讓醫療資源從院內延伸到院外，打破地域限制。

中華電信「無人機智慧巡檢」透過整合無人機、5G行動通訊與AI辨識技術，打造「無人機機隊管理系統」，更研發國內首家「無人機飛航管理系統」，透過整合無人機遠端識別(Remote ID)資訊、飛航軌跡及3D圖台，有效預防飛安危害事件發生。

台灣地處亞太地區重要戰略位置，中華電信提供「亞太資訊匯集中心」(APAC Connect Hub)，結合廣佈全台的數據專線服務及高規格綠能數據中心，提供全台最大連外國際頻寬、國際海纜、HiNet互連、網際網路中轉等五合一整合性服務，吸引全球大型OTT業者陸續進駐。中華電信也計畫於2030年前所有IDC雲端機房皆採用再生能源，進而在2040年實現RE100的目標，推動低碳永續發展。

做為數位轉型的領導者，中華電信也積極支持台商在海外發展，提供高效、穩定的國際專線服務，連接台灣企業總部與海外工廠，確保跨地域的業務運作無間斷。此外，中華電信海外子公司並提供一站式服務，包括了台商園區在地化通信基礎建設，從機房建置到弱電系統、佈線工程、通訊系統、4G/5G專網，再到資訊安全等，都能夠根據台商需求進行調整，確保服務的地域適應性和可靠性。

「2024智慧城市展」台北展區展出13項參展項目，並於4樓「2050淨零城市展」(攤位編號R213)發表中華電信ESG成果與技術。同時，中華電信也將參與交通部願景館展區與AI專區(攤位編號P1413)，展現中華電信實現數位和綠色永續轉型的決心和實力。

更新時間 : 2024-03-19 19:16 GMT+08:00

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