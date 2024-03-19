臺灣土地銀行羽球男雙小將陳子睿/林煜傑　奪奧爾良公開賽銅牌

土銀男雙小將再奪牌！土銀男雙新組合陳子睿/林煜傑首次在世界羽球聯盟（BWF）奧爾良超級300系列賽搭檔出賽，成功擊退世界排名48的馬來西亞、世界排名36的丹麥組合，最終拿下銅牌好成績。

陳子睿跟林煜傑為今年甫配對的土銀男雙新組合，首次搭檔就開紅盤，獲得銅牌戰果。陳子睿現年21歲、身高188公分，具備強力後場殺球與穩扎穩打防守，可謂攻守兼備，目前陳子睿在世界雙打排名65、奧運參賽資格排名60，去年與隊員盧震搭檔參與印尼大師賽曾拿下季軍戰績；林煜傑現年23歲、身高166公分，前場抓球迅速，控球能力與判斷力皆相當精準，目前世界雙打排名71、奧運參賽資格排名64，過去與隊員蘇力瑋、陳信遠搭檔皆拿過國際挑戰賽與國際系列賽冠軍紀錄。

為響應教育部「健康國民、卓越競技、活力臺灣」願景，土地銀行自1970年代陸續成立羽球隊、女子網球隊，率先深耕臺灣羽、網球壇並建立球員完善生涯制度，讓球員為國爭光無後顧之憂，近年土銀已培育出奧運金牌「麟洋配」王齊麟、世界羽球男單好手「左手重砲」林俊易與「閃電俠」蘇力揚，羽球混雙好手張課琦/李芷蓁、男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至等選手，土銀女子網球隊也有「小鋼炮」梁恩碩勇奪去年成都世大運雙金牌的高水準表現。

土地銀行今年以「綠金領航．雙翅展翼．永續共榮」為經營主軸，提供對客戶、環境及社會更友善的服務。在企業客戶方面，土銀以綠色金融定位攜手企業一同打造低碳節能願景，陸續推動「建築綠色融資」、「低碳轉型暨智慧升級相關貸款」、「再生能源發電設備貸款-綠電綠利行銷方案」等永續貸款方案。

土地銀行也將個人客戶放在首要地位，持續提供「土銀行動Pay」、「臺灣Pay」及土銀信用卡高額回饋，不僅推出「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15%回饋」、百貨公司及日韓特約商店優惠，另結合JCB國際資源提供滿額機場接送、機場貴賓室使用服務。

在永續方面，土地銀行不僅在投融資審查流程納入 ESG 因子、訂定一般性排除產業及高汙染/耗能產業投融資上限，另定期舉辦羽球夏令營及羽球公益教學活動，讓土銀羽球國手將體育專業及運動精神傳遞給下一代，落實企業永續責任，打造土地銀行、客戶、社會及環境永續共榮的生態圈。