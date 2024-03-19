富邦人壽、富邦產險參與「2050淨零城市展」 以具體行動呼應淨零

第二屆「2050淨零城市展」今(19)日登場， 富邦金控旗下子公司富邦人壽、富邦產險分別以「 河川廢棄物快篩調查計畫」及國內保險業首家推出的「綠能損防_紅 外線空拍機太陽能板檢測服務」為兩大參展主軸， 以具體行動落實富邦的永續理念「Run For Green™」。展覽空間的設計採用原木材製程， 降低繁複的加工與裁切工程，以利100%回收再利用， 展區背板以瓦楞紙噴墨輸出取代不可分解之材質， 並將過去佈展裝置物重覆利用，希望以企業的力量， 積極回應環境永續目標。

全台一般廢棄物總量已年破千萬噸， 容易在民眾不經意棄置下進入河川， 長期投入環境永續議題的富邦人壽，自2021年起攜手荒野保護協 會，展開連續至少五年的河川廢棄物快篩調查計畫， 培訓企業同仁及社會大眾成為公民科學家，以單車或徒步低碳方式， 實際踏訪河岸與出海口，監測紀錄廢棄物分布熱點、 種類及數量等關鍵數據，過去三年已關懷台中烏溪、 新竹頭前溪及雙北淡水河。

本次展覽富邦人壽於現場展示淡水河複查紀錄片、 電子白皮書及互動式網站， 可發現淡水河垃圾類型以一次性飲食廢棄物及塑膠製品為主、 垃圾熱點與人類活動區域明顯重疊等現象， 相關數據報告不僅提供公部門參考，促進清運資源配置優化， 加速阻止80%垃圾流進海洋， 富邦人壽更舉辦論壇促進產官學等專家針對河川整治意見交流， 並計畫今年再完成高雄後勁溪及前進雲林北港溪調查， 使企業綠色經營影響力持續擴大。

富邦產險長期協助企業損害防阻，為國內保險業首家推出「 紅外線空拍機太陽能板檢測服務」，透過自行開發之智能辨識系統， 可自動定位影像座標及辨識溫度異常點， 為太陽能案場提升發電效率與降低火災風險。 本次展覽富邦產險於現場架設紅外線無人機， 透過電視投放出無人機掃描現場民眾來往之熱影像畫面， 藉此展示專業損防團隊協助太陽能案場偵測熱斑或接線異常的概念。

富邦產險積極投入綠能保險，針對風電與光電產業成立「 綠能保險專案小組」，目前承保全台灣近四分之一太陽能光電案場、 約半數陸上風電機組，並參與每一個離岸風電風場的保險計畫， 為全台最大綠能保險業者。富邦產險將持續運用全球保險能量， 以及完整的企業生命週期風險損防技術，全力支持客戶永續經營， 實現保險穩定社會的目標。