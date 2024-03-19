今年首例本土「流行性腦脊髓膜炎」 北部4歲女童出現紫斑、敗血性休克 匡列19名接觸者

疾管署今（19）日公布今（2024）年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，為北部4歲女童，衛生單位已匡列同住、非同住家人及校園接觸者共19名，所幸均無出現疑似的相關症狀。

疾管署防疫醫師林詠青指出，這名女童無國外旅遊史、無潛在疾病史，於3月上旬出現咳嗽、鼻塞等呼吸道症狀，一週後咳嗽加劇，並陸續出現發燒、嘔吐、全身無力等症狀，多次至診所就醫未改善，13日因四肢出現紫斑至醫院就醫，抽血檢驗後發現發炎指數高、凝血功能異常，經醫師診斷後已有敗血性休克的情形，收住加護病房，住院當日出現痙攣及意識改變情形，醫院於15日通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前病況尚穩定，無發燒且可自主呼吸，轉入小兒科病房治療中。

衛生單位隨即進行疫情調查，至16日已匡列同住、非同住家人及校園接觸者共19名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，相關接觸者已全數給予預防性投藥，並由地方衛生單位持續進行健康情形追蹤。個案目前感染源目前不明。





疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計1例流行性腦脊髓膜炎確定病例，與2015年至2023年同期病例數（介於0至3例）相當，2015年至2023年統計資料顯示，每年累計病例數介於1至12例，個案感染年齡以25至64歲為多（占33%），並以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。



林詠青表示，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起，發生率低，傳染力不像流感這麼強，近十年來，國內只有在2017年有群聚事件，其餘每年都少於10例，去年共有5例。傳染途徑主要為直接接觸感染者或帶菌者之喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，

根據統計，約有5到10%的健康人呈現無症狀鼻咽部位帶菌，但其中僅有少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10；病程變化很快，致死率高達40%，若及時給予抗生素治療，致死率約為10至15%。

感染後的主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

林詠青表示，目前流行性腦脊髓膜炎有自費疫苗可預防，因此若計畫前往疫區或免疫功能缺損的高危險族群，經評估後可接種疫苗。



疾管署提醒，冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良的場所，並注意手部及呼吸道衛生，以降低感染機會；倘若出現疑似症狀應儘速就醫，早期診斷治療，避免病情惡化。另籲請醫師提高警覺加強通報，並適時給予抗生素治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。