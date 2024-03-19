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今年首例百日咳 1個月大男嬰「還沒打疫苗」、「咳不停」送加護病房

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/19 15:29
2024年3月19日疾管署例行記者會，副主任李佳琳說明百日咳案例。（圖／疾管署）

2024年3月19日疾管署例行記者會，副主任李佳琳說明百日咳案例。（圖／疾管署）

2024-03-19 16:35更新

疾管署今（19）日公布今（2024）年首例本土百日咳確定病例，為北部1個月大之男嬰，由於還未到可接種相關疫苗年齡，因此建議懷孕婦女於懷孕第28至36週可自費接種1劑，進而讓腹中胎兒於出生後便擁有保護力。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名男嬰才一個月大，還沒達到可接種百日咳疫苗年齡（2個月大），3月2日出現咳嗽、流鼻水情形， 4日因持續咳嗽、呼吸困難就醫，就醫時X光顯示雙側肺部發炎，醫師診斷有急性細支氣管炎，收治於加護病房、給予抗生素治療並通報百日咳，症狀改善後，住院一週於11日已出院，後續經實驗室檢驗於12日確診百日咳。

經過疾調，男嬰同住家人的2人均無疑似症狀，但已安排採檢及預防性投藥。

依據疾管署監測資料顯示，2019年至2023年同期百日咳病例數分別為14、4、0、0、0例，每年累計病例數為0至32例，多為3個月以下嬰兒(佔51%)，其次為20歲以上病例(佔36%)。

林詠青說，百日咳是一種百日咳桿菌所造成的呼吸道的急性傳染病，常發生於小於5歲的幼童，主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，潛伏期為6至20天。感染症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

今年首例百日咳 1個月大男嬰「還沒打疫苗」、「咳不停」送加護病房今年首例百日咳 1個月大男嬰「還沒打疫苗」、「咳不停」送加護病房

林詠青強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

成人方面，由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以下嬰幼兒，因此建議女性每次懷孕應自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第28至36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒；若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種。另其他嬰兒照顧者亦建議自費接種1劑Tdap疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。

民眾若發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
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