台美太空產業深入交流！台灣首位屏東縣長進入美國國務院　請益航太產業

屏東縣長周春米率領團隊於美國時間18日拜會美國國務院，即針對未來屏東推動航太衛星產業，與美方太空事務處、美國國家航空暨太空總署(NASA)、網路空間暨數位政策局等相關部門請益，成為首位進入美國國務院的地方首長。

屏東縣政府今(19)日發布新聞稿表示，台灣積極發展太空及衛星產業，在高鐵確定延伸屏東後，高鐵特定區已搶先啟動，其中屏東科學園區發展主軸之一就是太空產業。這次周春米縣長任內首度出訪美國，就未來太空產業安排相關參訪行程，包括參加全球最大的太空衛星年度大展「Satellite 2024」美國衛星展、參訪休士頓太空港、簽署台美太空產業人才培育合作備忘錄等，同行的除了縣府團隊外，還有國家太空中心、財團法人金屬工業研究發展中心、以及國家科學及技術委員會南部科學園區管理局的代表。

縣長周春米表示，1991年成立「國家太空計畫室籌備處」，為國家太空中心(TASA)前身，也陸續成立相關科研單位，2020年蔡英文總統將太空產業列為六大核心戰略產業之一，聚焦低軌通訊衛星的研製、國家發射場以及人才的培育；國家科學及技術委員會南部科學園區管理局更於屏東設立屏東科學園區，為台灣首座以發展太空產業為主軸的園區，希望能夠帶動台灣太空產業的區域均衡發展。她並感謝美國國務院台灣協調處協助，及國務院網路空間暨數位政策局、太空事務處、NASA參與這次的交流互動。

屏東縣為台灣最南端的縣市，東臨太平洋，西向臺灣海峽，南面巴士海峽，位於低緯度區，與美國休士頓緯度相當，擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，是全台灣最適合發展太空產業的縣市，目前牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，縣府也積極爭取國家火箭發射場落腳屏東，讓太空產業成為屏東發展的重點。

屏東縣長周春米、台灣太空產業相關代表和美國國務院合影。（圖／屏東縣政府）