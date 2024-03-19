【貨幣政策歷史轉捩點】日本央行終結負利率　東京股市反彈收高

日本央行19日在貨幣政策會議上，決定解除作為大規模貨幣寬鬆政策核心的負利率政策。這將是2007年以來時隔17年加息。

在今天之前，日本是全球唯一實施負利率的國家 。

央行還決定取消把長期利率控制在低水平的長短期利率操作，轉為將短期利率引導在0～0.1%左右的事實上的零利率政策。並且停止新購入交易所交易基金（ETF）和不動產投資信託（REIT）。

日本中央銀行「日本銀行」（BOJ）宣布結束負利率政策後，東京股市今天(19日) 從先前跌勢中反彈收高。

日股基準日經指數收盤上漲263.16點，或0.66%，來到40003.60。東證股價指數收漲28.98，或1.06%，成為2750.97點。

日本共同社報導，今年春季勞資談判（春鬥）的平均漲薪率處於高水平，央行判斷工資和物價同步上漲的經濟良性循環將實現。央行開始讓推行約11年的大規模寬鬆政策邁向正常化，貨幣政策迎來了歷史轉折點。

日本央行行長植田和男 (Kazuo Ueda, 下圖) 下午也召開記者會，說明決定內容。

據報導，日本央行是在黑田東彥擔任行長的2013年開始推行大規模寬鬆政策。2016年開始實施負利率政策。

(圖/路透/Kim Kyung-Hoon)