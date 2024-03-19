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臺北動物園：無尾熊「金鋼狼」隔離治療半年　體重穩定將到戶外復健

臺北動物園：無尾熊「金鋼狼」感染「隱球菌症(Cryptococcosis)」，這是一種當無尾熊身體免疫力較差時，可能會藉由尤加利樹上潛在的黴菌病原所引發的疾病。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/19 13:46
無尾熊「金鋼狼」。(圖／臺北市立動物園)

無尾熊「金鋼狼」。(圖／臺北市立動物園)

臺北市立動物園內的無尾熊「金鋼狼 Wolverine」去(2023)年被診斷出感染「隱球菌症(Cryptococcosis)」，歷經醫療團隊半年來的照顧和評估，決定在天氣穩定的前提下，進行戶外復健療程，藉此增加一些運動量來刺激肌肉的生長，民眾有機會看到金鋼狼，請靜靜地幫牠加油。

臺北市立動物園園長諶亦聰表示，無尾熊「金鋼狼」在2022年夏天就曾被觀察到有流鼻水、打噴嚏等疑似過敏症狀，經團隊治療及改善環境後，症狀在同一年冬天消除。然而，去(2023)年春天，「金鋼狼」又開始流鼻水，8月底牠的體重也開始緩慢下降，其糞便外觀、大小及數量皆出現變化，在獸醫師進行一連串的採樣、檢查後，確定無尾熊「金鋼狼」感染「隱球菌症」，這是一種當無尾熊身體免疫力較差時，可能會藉由尤加利樹上潛在的黴菌病原所引發的疾病。

為了方便後續觀察、照養及治療，無尾熊「金鋼狼」因此移動到二館的隔離舍居住，並為其進行一些修改，例如調整為較容易攀爬的矮棲架、容易取食位置的按樹葉桶、地面鋪設訂製軟墊以防止動物意外墜落受傷，及打造一個可以單獨安全日光浴的空間，讓牠可能曬到太陽。

諶亦聰說，無尾熊「金鋼狼」仍在治療中，配合定期抽血採樣監控整體病況，檢驗報告也從醫療、補充品、欄舍布置、照養方式等進行滾動式調整。截至3月初，牠的體重穩定維持在7.5公斤上下，桉樹葉採食及糞便狀況良好，在近期的夜間採食和移動安全無虞的紀錄下，保育員才逐步將軟墊移除，讓日常清潔更有效率。但「金鋼狼」的體態評分(Body Condition Score, BCS)仍因為一段時間的活動量不足而遲遲無法進步。歷經半年的照顧，醫療團隊決定讓牠慢慢練習使用戶外攀爬難度較高的棲架，藉由增加一些運動刺激肌肉的生長。往後天氣穩定時，「金鋼狼」將在戶外進行「復健」療程。

臺北動物園：無尾熊「金鋼狼」隔離治療半年　體重穩定將到戶外復健

無尾熊「金鋼狼」戶外復健中。(圖／臺北市立動物園)
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更新時間 : 2024-03-19 19:15 GMT+08:00

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