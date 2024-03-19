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尷尬！美國AI安全團隊誤將TikTok母公司人員拉進群組

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/19 12:32
2024年3月13日，TikTok加州辦公室。（圖／路透Mike Blake）

2024年3月13日，TikTok加州辦公室。（圖／路透Mike Blake）

美國國會正為了是否要禁中國 TikTok 吵嚷不休，此際卻傳出國家標準技術研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）誤將 TikTok 母公司中國字節跳動（ByteDance）人員加入群組聊天室一事，好生尷尬。

NIST 隸屬美國商務部，旨在促進美國創新與產業競爭力。路透報導，NIST 18 日表示，旗下的美國 AI 安全協會同盟（U.S. Artificial Intelligence Safety Institute Consortium）上週在 Slack 通訊軟體群組中，不慎錯加了字節跳動研究員。

NIST 表示，發現對方來自字節跳動後，已立刻將之移出群組，她並未回應訊息。領英（LinkedIn）檔案顯示，該名女子住在加州。字節跳動對此事並無評論。

路透引述知情者說法，這名研究人員竟能被加入 AI 安全專家群聊，實不可思議。ByteDance 並非同盟成員，TikTok 又正涉入開後門讓中國政府監控美國資訊的指控，此時發生這種事，美國「國家隊」可說是顏面盡失。

AI 安全協會同盟去年設立，宗旨是評估人工智慧計畫的風險。成員包括數百個美國科技公司、大學、AI 新創公司、非政府組織等等，亦包括路透母公司湯森路透（Thomson Reuters）。

同盟的工作重點是草擬 AI 計畫安全發展方針，協助 AI 研究人員尋找、修補各自模組的安全弱點。本次事件涉及的群組，約有 850 人。
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更新時間 : 2024-03-19 13:04 GMT+08:00

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