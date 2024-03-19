台灣產官學專業交流橋樑　2024智慧港灣論壇3/22登場

「2024高雄智慧城市展(Smart City Summit & Expo)」將於3月21日至3月23日開幕，因應淨零低碳和智慧轉型的趨勢，高市府經發局將於22日於高雄展覽館301a會議室舉辦「2024智慧港灣論壇(Smart Harbors Forum)」，邀請產官學各界重量級領袖進行專題演講，以數位淨零、永續發展、智慧運用結合港灣城市議題，交流寶貴的知識與經驗。

高雄具備得天獨厚的港灣條件與產業基礎，經發局表示，高雄港是亞太地區主要國際航運基地之一，在港市合作、旅運服務、水岸開發的政策方針下，打造高雄港旅運中心，以充滿未來感兼顧永續的綠建築設計成為高雄亞灣區新地標，建置太陽能與儲能的智慧微電網結合智慧營運管理平台，掌握旅運中心即時營運動態，透過Digital Twins 3D創新科技，實現數位科技與減碳永續的智慧港灣。

經發局說，這次「2024智慧港灣論壇(Smart Harbors Forum)」邀請包含數位發展部數位產業署林俊秀副署長、中華電信公司郭水義董事長、遠傳電信公司井琪總經理、臺灣港務公司王錦榮執行副總經理、大猩猩科技公司宋豐旭執行副總經理、國立中山大學海工系陸曉筠副教授等產官學各界重量級領袖專題演講，並由數位時代王志仁總編輯與專題講者們針對5G智慧應用、AI賦能與港灣科技韌性永續發展等進行對話激盪，名額有限，即日起開放報名。

港務公司表示, 推動臺灣港群智慧化發展為港口競爭力提升的重要關鍵，近年來以「作業安全」、「營運效率」、「服務品質」和「永續發展」為四大核心，持續推動多項數位創新應用的解決方案，此次論壇將以「Digital Twin 實現智慧港灣永續未來」為主題，分享高雄港近年來的轉型成果，以及數位永續雙軸轉型的關鍵布局，並一同探討智慧港灣的淨零發展策略，實現港灣永續經營目標。