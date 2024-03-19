【枯木逢春】神秘藝術家班克西再出手 倫敦綠漆壁畫為枯樹添妝

英國倫敦 17 日出現了一幅樹景壁畫，風格激似街頭藝術家班克西（Banksy），引發眾議，議論紛紛一天後，這位神龍見首不見尾的大師終於在社群媒體分享創作對比圖，證實了是其大作，而背後的意涵，發人深省。

這幅畫出現在伊斯林頓（Islington）倫敦自治市的芬斯伯里公園（Finsbury Park）地區。一棵赤裸裸的禿樹，在白色建築物的襯托下顯得分外孤寂。經由班克西塗鴉後，枯樹瞬間活起來似的，成了一幅「枝繁葉茂」的景象。壁畫下方是一名拿著噴漆桶的人。

曾推出班克西專題報導的 BBC 記者 James Peak 表示，春天已至，萬物理應一派欣欣向榮，班克西可能是騎自行車經過時，發現了這棵了無生機的樹木，感到格外淒涼。

伊斯林頓市議會指出，這棵樹約有 40 至 50 年的樹齡，但健康不佳，已出現腐朽狀況。為了為此樹續命，市議會維護修剪多時，如今發現是班克西的大作，不會視為隨意塗鴉而將之移除。

這位藝術家，身分成謎，每出手必成焦點。他擅以圖像傳達對社會議題之關切，時而尖刻、時而溫暖，不變的是，總能激起世人反思。前國會議員 Jeremy Corbyn 認為，班克西或想要藉此表達，當地需要更多綠意。

班克西知名畫作包括，在拍賣會現場被碎紙機毀了的《氣球女孩》（Girl With Balloon），當場成為《垃圾桶裡的愛》（Love is in the Bin）。最近的作品是去年 12 月倫敦一處「無人機」塗鴉交通標示，但作品出現不過數小時就遭竊走。