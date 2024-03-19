民意基金會：超大聯合政府的社會條件已成熟　台灣應建立強有力民主新政府

今年，台灣總統與立委選舉，在舉世關注下順利完成，民主進步黨首次打破八年魔咒，讓政黨執政至少將達12年，然而在國會未獲過半席次，失去完全執政的地位，且淪為第二大黨，民進黨籍新總統賴清德對內閣成員人選及新政府如何組成，備受關注。

財團法人台灣民意基金會今(19)日公布最新民調，在組聯合政府方面，問：「有人說：『為穩定政局，未來如果由民進黨與民眾黨合組聯合政府，是合理的安排。』請問您同不同意？」

結果顯示：7.3%非常同意，26.5%還算同意，23.7%不太同意，28.4%一點也不同意，11.3%沒意見，2.9%不知道、拒答。

游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，現階段能接受綠白兩黨合組聯合政府的人出奇的少。而理論上講，綠白兩黨共組聯合政府，在國會擁有59 席的過半席次，最符合「最小取勝同盟」（minimal winning coalition）原理。箇中原因為何？值得推敲。或許，2024 總統與立委選舉後遺症還在，是最明顯的因素。

民意基金會進一步分析，在政黨支持傾向方面，不同政黨支持者的態度有明顯不同，民眾黨支持者同意比例最高，國民黨支持者不同意比例最高，而民進黨支持者介乎兩者之間。更具體地講，民進黨支持者中，三成六同意，五成六不同意；民眾黨支持者中，四成八同意，四成六不同意；國民黨支持者中，二成二同意，六成六不同意；中性選民中，三成同意，三成九不同意。

關於民進黨與國民黨合組聯合政府，民意基金會問：「有人說：『為穩定政局，未來如果由民進黨與國民黨合組聯合政府，也是合理的安排。』請問您同不同意？」結果發現：8.8%非常同意，31.5%還算同意，21.1%不太同意，28.7%一點也不同意，8.5%沒意見，1.5%不知道、拒答。

據最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約四成基本上同意由民進黨與國民黨合組聯合政府，五成反對。也就是說，半數台灣成年人尚無法接受藍綠兩黨共組聯合政府，即使國民兩黨立院席次相加有103 席，已遠遠超過大聯合政府標準（至少需國會席次總數三分之二）。

游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，可能是基於兩黨歷史恩怨及意識形態分歧過大，仍有半數國人無法接受藍綠兩黨共組大聯合政府，即使理論上這可能為台灣帶來一段時期的政局穩定。

（圖／台灣民意基金會）

關於民進黨、國民黨與民眾黨共組超大聯合政府，問：「有人說：『為穩定政局，未來如果由民進黨、國民黨與民眾黨三黨合組超大聯合政府，也是可接受的安排。』請問您同不同意？」結果發現：17.1%非常同意，37.3%還算同意，14.9%不太同意，21.5%一點也不同意，7.1%沒意見，2.1%不知道、拒答。

對於這項調查，游盈隆認為，台灣社會多數人已做好迎接「超大聯合政府」（Grand coalition）的心理準備。也就是說，台灣邁向超大聯合政府的社會條件已經成熟。

尤其是從職業背景看，除了軍公教人員及農民外，其他八種職業背景皆呈現過半數或多數同意由民進黨、國民黨及民眾黨共組超大聯合政府，包括自營商/企業主、高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、勞工、學生、家庭主婦、退休人員、無業/待業者等。

從省籍族群角度看，不分河洛、客家、外省或原住民，皆呈現明顯過半數同意由民進黨、國民黨及民眾黨共組超大聯合政府。更具體地講，河洛人中，五成四同意，三成七不同意；客家人中，五成四同意，三成六不同意；外省族群中，五成八同意，三成七不同意；原住民中，六成三同意，一成七不同意。

從地緣政治角度看，除台北市外，其他五都16 縣市都呈現過半數同意由民進黨、國民黨及民眾黨共組超大聯合政府，包括民進黨大本營的南台灣。

另外，問：「有人說：『就算民進黨未獲國會過半席次，但這次是賴清德當選總統，由民進黨一黨組閣也可以。』請問您同不同意？」結果發現：13.2%非常同意，25.8%還算同意，25.4%不太同意，26.7%一點也不同意，7.3%沒意見，1.6%不知道、拒答。

游盈隆示警，據最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九基本上同意由民進黨單獨組閣，儘管未獲國會過半數席次，但有五成二反對。這項發現傳達了一個清楚的訊息，未來民進黨若堅持一黨單獨執政，將面對社會大多數人的反彈。

他從公民的角度分析，不同性別公民對民進黨在未獲國會過半席次下一黨單獨組閣的態度明顯不同，女性一面倒反對，男性則是同意與不同意各佔一半。更具體地講，在男性公民中，四成七同意，四成六不同意；女性公民中，三成一同意，五成八不同意。女性公民五成八反對，這是很罕見的政治現象，後續相關效應不容小覷。

2024 台灣總統與立委選舉順利產生了新總統與新國會，但也同時結束了民進黨自2016 年以來的八年完全執政。面對國會三黨不過半的新形勢，新總統賴清德會如何及應如何妥善因應，以建立強有力民主新政府，是眾所關切的事情。

本次調查訪問期間是2024 年3 月11-13 日三天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1090 人，市話762 人，手機328 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97 個百分點。

三月全國性民意調查結果。（圖／台灣民意基金會）