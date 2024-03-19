鴻海和碩華碩等多家台灣廠商　入列輝達NVIDIA新晶片供應鏈

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）年度GTC技術大會登場，鴻海展示與輝達合作因應下世代需求的AI伺服器與液冷機櫃，以及應用在電動車的智慧駕駛控制器解決方案。

輝達年度繪圖處理器技術大會GTC（GPU Technology Conference）18日在美國加州舉行，鴻海透過新聞稿指出，鴻海攜手旗下子公司鴻佰科技（Ingrasys Technology）參展，在GTC大會展出多種AI伺服器產品，包括Ingrasys NVIDIA MGX伺服器，以及搭配液冷解決方案的AI加速器，可應用在高效能AI訓練，支援下一代GPU以及高性能人工智慧資料中心算力。

此外，鴻佰在展區也展示AI數據中心液冷解決方案(下圖) ，因應下一代人工智慧基礎建設需求，相關液冷解決方案包含液態對氣態的side car解決方案，和液態對液態CDU解決方案，能適用不同數據中心環境。

輝達年度繪圖處理器技術大會GTC於18日登場，鴻海現場展示人工智慧（AI）資料中心液冷解決方案。（鴻海提供）中央社

中央社引述鴻佰科技總經理丁肇邦表示，利用輝達的MGX平台，鴻佰採用模組化設計，打造多種伺服器配置，因應滿足客戶不同加速運算需求，協助客戶建構各種應用的人工智慧數據中心。

除了AI數據中心解決方案，鴻海集團在GTC大會也推出以輝達的Orin X處理器為基礎，打造智慧駕駛控制器，可應用在先進駕駛輔助系統（ADAS）領域。

在軟體方面，鴻海指出，鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽，在GTC開展首日，對外分享研究所與香港城市大學共同合作開發的自動駕駛軌跡預測深度學習模型，具備在複雜場景中，同時預測多目標物未來軌跡的能力。

另一方面，代工廠和碩宣布將於此次大會展出AI（人工智慧）伺服器、GenAI（生成式人工智慧）平台，以及如何運用智慧AI協助生產製造等解決方案。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新款AI晶片Blackwell B200，預計亞馬遜、Google、微軟和特斯拉等主要客戶將採用。多家台廠入列輝達新晶片供應鏈，包括和碩( Pegatron Corporation ）、華擎旗下永擎、鴻海、技嘉、英業達、廣達旗下雲達、緯創、緯穎等。

輝達年度繪圖處理器技術大會GTC於18日登場，執行長黃仁勳演講時，背後螢幕秀出輝達的合作夥伴，其中包括鴻海集團、華碩、和碩等多家台灣企業在內。（鴻海提供）中央社

和碩在台灣時間19日發布新聞稿指出，輝達宣布和碩為其先進GPU（繪圖處理器）計算技術的全球合作夥伴之一，尤其是最新發表的NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片。

和碩目前積極開發的GB200 NVL36是一個多節點、液冷、機櫃級平台，專用於處理計算密集型工作負載，配備NVIDIA BlueField-3數據處理單元，可以在超大規模AI雲端實現網路加速，滿足GPU計算彈性等各種功能。

和碩也公布將於GTC 2024亮相的3大重點:

首先，和碩與輝達合作打造企業AI伺服器，能配合LLM（大型語言模型）訓練，透過NVIDIA MGX架構的模組化設計，提供更大的靈活性，滿足資料中心多樣化的加速運算需求。

其次，和碩AI伺服器可搭配2個NVIDIA A100 Tensor Core GPU，採用直達晶片（Direct-to-Chip）液冷的解決方案，能大幅增加硬體運算效率來降低總成本。

此外，和碩在GTC 2024現場將展示機械手臂在人工智慧輔助下，如何模擬智慧工廠環境中檢知包裝物件與作業反應能力。操作者透過自然語言，可以直接向機器提供精確的指令。