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【有片】輝達NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會推最新Blackwell晶片 AI霸主短時間難被取代

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/19 10:38
NVIDIA執行長黃仁勳宣布推出Blackwell新一代AI晶片 (圖/取自YT影片) 

NVIDIA執行長黃仁勳宣布推出Blackwell新一代AI晶片 (圖/取自YT影片) 

更新時間: 2024-03-19 11:36

輝達繪圖處理器技術大會（GPU Technology Conference, GTC）舊金山時間18日登場，執行長黃仁勳宣布推出代號Blackwell的新一代AI晶片，採用台積電4奈米製程技術打造，並以新晶片建構超級晶片，資深記者柏格烏克斯認為其實力至少2年內都難以追趕。

【有片】輝達NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會推最新Blackwell晶片 AI霸主短時間難被取代

(黃仁勳介紹電腦系統的演進過程, NVIDIA YT影片截圖)

【有片】輝達NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會推最新Blackwell晶片 AI霸主短時間難被取代輝達GTC大會尾聲，執行長黃仁勳介紹人形機器人，並現場進行互動，展現AI未來無遠弗屆，引起與會者鼓掌驚呼。中央社

AI（人工智慧）即時作畫讓全場觀眾屏息以待，眾所矚目的輝達（NVIDIA）GTC大會在加州聖荷西（San Jose）登場，冰球館改裝的室內環狀場地座無虛席。

「這不是演唱會！」輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）一身招牌黑皮衣出場，引起現場沸騰，他預告，氣氛很嗨，但他將展示輝達最先進的技術產品。

開場的影片點出AI已深入人類生活

「......我是改革者、我是訓練師、我是治療師、我是領航者、我是AI」

綜合外媒與台灣中央社報導，這場被視為全球最重要的AI大會，黃仁勳沒有讓大家失望。新款人工智慧（AI）晶片B200，採用Blackwell架構，由台積電N4P製程代工，將於今年稍晚出貨

B200整合兩個獨立製造的裸晶，共有2080億個電晶體，數量是輝達先前推出晶片具有800億個電晶體的2倍以上。

B200運算效能可達20 petaflops，是前一代Hopper架構的2.5倍。B200採用NVLink 5.0介面，可提供每秒1.8TB的頻寬，是NVLink 4.0介面速度的2倍。

輝達還推出GB200超級晶片，包含2個Blackwell GPU和1個Grace中央處理器（CPU）。推論模型性能提升30倍，成本和能耗降低。

輝達公司指出，亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）、甲骨文 (Oracle) 、OpenAI等主要客戶的雲端運算服務都預計會使用這款新晶片。

【有片】輝達NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會推最新Blackwell晶片 AI霸主短時間難被取代

(圖/NVIDIA YT頻道)

他現場拿起Blackwell B200 GPU新晶片(上圖左)，並與上一代的Hopper(上圖右) 比較，目測大小懸殊。更令全場讚嘆的是結合2片AI新晶片和中央處理器（CPU）的超級晶片(GB200 Superchip 30:13 )

黃仁勳還不斷安慰Hopper說，「Hopper非常棒，但我們需要更大的GPU」，引起全場哄堂大笑。

【有片】輝達NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會推最新Blackwell晶片 AI霸主短時間難被取代輝達GTC大會上，除新款AI晶片Blackwell外，結合2片AI新晶片和中央處理器（CPU）的超級晶片也亮相，令台下觀眾為之驚豔。中央社

建立在Blackwell之上，黃仁勳秀出以此新晶片為基礎的各項組合產品，包括DGX伺服器，最後投影亮出輝達Blackwell平台，展現AI晶片霸主的氣勢。

黃仁勳說，這就是我想像中的GPU。

此外，黃仁勳還宣布推出可大幅縮減部署時間的NIM推論微服務 (NIM inference microservices)。他表示，「若你是一名開發者，你有一個有趣的模型，希望人們採用，把它放在NIM中，我們將確保它能在我們所有GPU上運行，你就能接觸很多人」。

他總結，人類進入生成式AI時代，輝達一步步建構軟硬體架構，主導AI發展。

中央社報導，睽違5年的實體GTC大會，吸引全球各地人士與會，來自以色列的電視台主持人葛羅布克曼（Dror Globerman）說，他希望瞭解AI對人類影響，許多人很關心AI取代人類的問題，因此來現場看看AI未來的發展。

曾經在2016年專訪過黃仁勳的法國資深網路媒體記者柏格烏克斯（Julien Berhounhous）表示，一如外界預期，輝達在GTC大會上推出新AI晶片，也更深入談到「模擬」（Simulating）技術(而非動畫animation 11:31 ) 。

另外，輝達的伺服器功能越來越強大，競爭力也越來越高。柏格烏克斯說，參加GTC多年，輝達自2013年開始就討論AI，比許多企業更早投入，且軟硬體產品俱足，在今天主題演講過後，他更加深信輝達是「AI之王」，至少未來2年都難以取代。
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