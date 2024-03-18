西方國家譴責俄國普丁輕鬆連任　中國、北韓則致電祝賀

普丁於俄羅斯總統大選中獲得壓倒性勝利，確定將再連任6年，西方國家紛紛批評這場選舉不公平、不民主，中國及北韓則向普丁獻上祝福。

俄羅斯自2年前入侵烏克蘭，與西方國家就陷入冷戰結束以來最嚴重的危機，地緣政治裂痕不斷擴大，西方國家對於此次俄國總統大選也紛紛表達譴責。

路透社報導，法國外交部表示，俄羅斯的選舉過程，是在對公民社會和任何形式的反對派鎮壓下進行的，更加嚴厲地限制言論自由，獨立媒體也遭到打壓。

英國外相卡麥隆（David Cameron）說道，選舉的結果顯示出俄羅斯的「鎮壓深度」，普丁除掉了他的政治對手、控制媒體輿論，再為自己加冕，「這並不是民主」。

德國政府發言人也表示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）不會祝賀普丁連任，因為結果已經是事先預定好的。

白宮發言人說，俄羅斯的選舉「顯然既不自由也不公正」；烏克蘭總統澤倫斯基則批評，普丁對權力的渴望已達病態程度，他正努力讓自己能夠永遠統治下去。

克里姆林宮則反駁，普丁在為期3天的選舉中贏得了87%的選票，表明了俄羅斯人民對普丁的團結。

不同於西方國家，中國與北韓則是為普丁的連任獻上祝賀。

中國國家主席習近平致電向普丁祝賀，他表示，普丁的連任充分體現俄羅斯人民對的支持，他相信在普丁的領導下，俄羅斯必定能夠在國家發展和建設方面取得更大成就。

金正恩則表示，他相信在普丁正確的領導下，在實現國際和平與正義方面，一定會取得勝利。

金正恩也強調，他將與普丁緊密攜手合作，為兩國之間的友誼創造新的轉機，有力地牽引著兩國人民的志向和願望，即為建造強國建設的偉業。