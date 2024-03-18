受高通膨影響　南韓首爾物價排名第16高　高於倫敦、華盛頓等

南韓2023年全年消費者物價指數(CPI)年增率上漲3.6%，據調查，受物價通膨影響，首爾生活成本世界排名第16名，高於英國倫敦及幾個美國城市。

朝鮮日報報導，根據顧問公司美世（Mercer）針對「2023年城市生活成本調查」（Cost of Living City Ranking 2023）調查結果顯示，在227個城市中，首爾生活費排名第16名。

美世此次以居住費、交通費、餐費等200多項支出進行調查。

生活費最高的城市前4名分別為香港、新加坡、瑞士蘇黎世居、瑞士日內瓦，瑞士巴塞爾以及美國紐約同樣位居第5名。美國洛杉磯、中國上海、中國北京則依序排名11至13名。

生活成本比南韓低的有排名第17的英國倫敦、第18名的杜拜、第19名的日本東京、第21名美國波士頓、第23名美國華盛頓等。

據分析，物價上漲為首爾生活成本上升的主要原因之一，尤其食物的上漲最為顯著。

生活品質方面，首爾則排名第81名。第1至5名分別為奧地利維也納、瑞士蘇黎世、紐西蘭奧克蘭、德國法蘭克福、德國慕尼黑等。

亞洲部分，新加坡排名第29名，日本東京第50名，香港第77名，中國北京126名，中國深圳第139名。

此調查生活品質指標包含物價、經濟環境、居住穩定、醫療保健、自然環境、政治、社會環境、公共設施、交通等。