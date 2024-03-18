台灣後續7艘國造潛艦　準總統賴清德傳主張「一次做完」

準總統賴清德支持潛艦國造政策態度明確! 今天(18日) 有媒體報導，蔡英文總統與賴清德日前祕密視察首艘原型艦海鯤號，這也是賴清德第一次到台船公司海昌廠視察潛艦。

知情官員透露，賴清德3月9日在聽取機密簡報後，表達全力支持潛艦國造，並表示7艘後續艦應一次做好，不必分批建造。潛艦國造小組成員聽了賴清德談話，終於放下心中的大石頭。

台灣首艘國造潛艦「海鯤號」國造潛艦進入泊港測試（HAT）最後階段，2月27日分3階段從中信8號浮塢移至台船小塢，下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤艦半截船身順利浮在水面，軍事迷也相當振奮。中央社

中時新聞網3/18報導稱，蔡英文與賴清德3月9日上午至台船，出席海巡署嘉義級巡防艦第3艘「雲林艦」交船及「台北艦」命名典禮，隨後祕密視導海鯤號。

報導指出，3月9日當天，擔任潛艦國造召集人的國安會諮詢委員黃曙光與台船副總經理蔡坤宗向蔡、賴簡報，其中，黃曙光報告7艘後續艦規畫，可以「3+2+2」艘，或「2+3+2」艘等分批建造方案。

由於蔡、賴即將於5月20日交接，蔡英文說，應交予賴清德決定，賴清德當場明確指示，

據報導，原型艦海鯤號造價約250億到260億元，台船有建造經驗後，後續艦造價將低於原型艦。台船生產線最多可同時建造3艘，相較於只建1艘原型艦的造價，預估成本可降兩成，即每艘約200多億元。

報導也引述軍方相關人士分析，潛艦後續艦先前之所以考量分批建造，用意是先做一批，進行性能提升，再做下一批；如果一次就做7艘，代表潛艦構型已定，建造時間會加快，交艦成軍時間也較快。

一般認為，7艘後續艦建造預算約1500億至2000億元，還要買魚雷；以海鯤艦而言，採購48枚魚雷，軍售發價書約新台幣26億餘元，因此，後續艦採購的魚雷數量，相當可觀。