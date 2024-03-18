北富銀主辦世平集團新台幣154億暨美元2.68億聯貸案　3/18完成簽約

台北富邦銀行與彰化銀行共同統籌主辦世平興業股份有限公司新台幣 154億元暨世平國際(香港)有限公司美元2.68億元聯貸案順 利完成募集，今(18)日正式簽約。該案為台灣半導體零組件通路 商史上規模最大之永續連結聯貸案，資金將用於償還既有金融機構借 款暨充實中期營運週轉金，除北富銀與彰銀兩家主辦行外， 另獲得兆豐、華南、一銀、合庫、台銀、土銀、中國銀行、農金、 台企銀、遠東等12家金融機構熱烈響應，超額認購逾135%， 展現銀行業對世平集團強化永續經營的肯定和期許。

世平集團深耕通路產業43年，擁有全亞洲最具競爭力的銷售網絡， 代理線超逾50餘品牌， 產品組合從基礎到核心元件乃至物聯網解決方案皆俱全， 滿足客戶多元的採購需求。秉持服務客戶的職志， 世平集團不僅致力提升技術能力的深度及廣度， 提供軟硬體兼具的完整技術支持，並積極拓展東南亞及北美市場，優 化供應鏈，因應客戶全球化的市場布局，帶給供應商及客戶即時完整 的服務，共創雙贏。

身為大聯大控股之重要子公司，世平集團從「公司治理、 永續供應鏈、環境永續、永續人才、社會參與」 等五大核心面向出發，落實永續作為，助力大聯大控股入選臺灣公司 治理100指數成分股、於第九屆公司治理評鑑中名列全體上市公司 前5%，樹立永續標竿。該案不僅刷新台灣產業紀錄， 更是世平集團首度採用連結永續指標的貸款架構，極具指標意義。 透過連結母公司大聯大控股之公司治理評鑑排名，持續激勵世平集團 札根永續行動，在追求穩健營運績效的同時，也為同仁和利害關係人 創造更大價值，奠定永續發展基礎。

北富銀長期深耕聯貸市場，持續開發各類創新貸款產品， 提供客戶兼具專業、彈性和永續價值的籌資架構，獲《IFR Asia（國際金融評論）》評選為「2023年台灣最佳聯貸主辦 行」、連續兩年蟬聯《Asiamoney》「台灣最佳ESG銀行 」等殊榮，永續實力備受國內外肯定。未來，北富銀將秉持永續理念 ，以綠色金融領跑員之姿，全力支持產業朝低碳轉型發展，並引導台 灣市場與國際永續趨勢接軌，與企業夥伴攜手並進，共創永續未來。

台北富邦銀行和彰化銀行共同主辦世平集團永續連結聯貸案， 今(18)日正式簽約。由北富銀企業金融處副總經理黑幼中、 世平集團董事長暨大聯大控股執行長張蓉崗、 彰化銀行董事長凌忠嫄、 世平集團執行長暨世平香港董事何享洲代表簽約(由左至右)， 展現金融業與世平集團攜手推動永續的決心。。(圖／富邦金控)