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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超30.20億元

賣超長榮航5.83萬張最多，另買超鴻海22.45萬張最多

By 台灣英文新聞
2024/03/18 17:00

根據臺灣證券交易所統計，上週（2024/3/11~2024/3/15）外資在集中市場總買進金額為8,755.96億元，總賣出金額為8,786.16億元，賣超為30.20億元，另統計自2024年年初至3月15日止，外資總買進金額為5兆7,260.77億元，總賣出金額為5兆5,075.13億元，累計買超為2,185.64億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為26兆9,000.77億元新台幣，占全體上市股票市值的43.02%，較3月8日的27兆4,289.11億元新台幣，減少5,288.34億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進487,475千股，賣出263,009千股，買超224,466千股。

第二名：佳世達：買進136,214千股，賣出61,800千股，買超74,414千股。

第三名：開發金：買進229,178千股，賣出156,062千股，買超73,116千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進120,831千股，賣出179,106千股，賣超58,275千股。

第二名：群創：買進133,865千股，賣出174,192千股，賣超40,327千股。

第三名：華邦電：買進22,376千股，賣出61,781千股，賣超39,405千股。

更新時間 : 2024-03-18 20:55 GMT+08:00

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