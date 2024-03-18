挖呀！挖呀！挖！東北角海岸春季限定「腳白菜」

在東北角海岸，春季生長了一種獨特的海藻-腳白菜。 隨著氣溫的回升，大地萬物漸次復甦，在潮間帶退潮時， 漁村居民們紛紛頭戴斗笠、腳穿防滑鞋，走進礁岩和潮間帶， 尋找著藏身於綠色石蓴中的褐色腳白菜。 他們以純熟的技巧徒手採集腳白菜，再利用圓形抄網將其收集入袋， 這些腳白菜成為了東北角春季的海邊限定的美食之一。

隨著季節的轉變，東北角海域的海藻生態呈現出多樣性，近期， 不少人紛紛來到海邊，專注搜尋著被譽為海洋寶藏的海藻—腳白菜。 腳白菜是小海帶的俗名，腳白菜外觀呈褐色， 葉片呈扁平帶狀無分叉，表面光滑邊緣具有波浪狀皺褶， 生長於潮間帶較低或者礁岩、礫石上，外型像是海帶縮小版， 外型呈褐色，葉片扁平沒有分叉，每年春季1-3月是最適合品嚐的 盛產期，小海帶富含多種人體必需的氨基酸、脂肪、醣類、維生素（ 如葉酸、維生素Ａ、Ｂ、Ｃ等）及礦物質（如鈣、碘、鋅及硒等）， 是天然健康的海洋蔬菜。

福隆漁港旁富士海鮮餐廳廚師胡家豪表示，腳白菜比一般海帶小， 因此口感更加細膩，風味更加濃縮，是非常美味的食材。 由於腳白菜生長在礁岩上，所以有類似植物根部構造， 採集者採集腳白菜時會連同小石礫與細沙一起摘下， 為了確保食品衛生及提升口感， 採集者需要將這些雜質去除並徹底清洗乾淨。對於腳白菜的烹調， 他建議採用最簡單的方式─清炒小海帶，首先將蒜片和蔥段爆香， 然後放入小海帶快速翻炒，待煮熟後， 腳白菜的褐色會轉變成翠綠色，最後加入一些辣椒調味。 這樣烹調出來的腳白菜清香爽口，是東北角海邊獨特的私房菜， 同時也是富含纖維且美味的食材。

新北市漁業處指出，東北角海岸地形多變包含峽灣、沙岸、 海蝕平台，東北角海域位於黑潮和大陸沿岸流兩大海流的交匯處， 海洋生物資源相當豐富且多樣化， 許多當季的新鮮美味漁產和各種藻類都在這裡被利用， 詳情請見貢寮區漁會官網或FB（https://www. facebook.com/profile.php?id= 61553074957620&mibextid=ZbWKwL ）

清炒小海帶，口感清脆爽口、營養豐富。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）