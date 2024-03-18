新北蘆洲8處社區據點與淡水馬偕醫院合作　打造失智友善社區

新北私公協力，打造失智友善社區！ 社團法人台灣新希望社區關懷協會結合新北蘆洲8處社區照顧關懷據 點，於今(18)日舉辦「馬偕好厝邊、蘆洲健康日」活動， 並與淡水馬偕醫院合作，有社區醫學團隊提供健康諮詢與健檢服務， 也透過宣導講座及主題攤位，宣導預防失智症的重要性， 讓民眾對失智症能有正確認識。結合社會局、衛生局、區公所、 社區、機構及商家等資源， 希望將蘆洲區打造成為新北失智友善示範社區。

該活動發起人是社團法人台灣新希望社區關懷協會呂建德執行長， 呂建德表示，協會長期在蘆洲關懷長者，「失智友善社區」 是一個接納失智者、減少失智症汙名化的友善環境，活動的辦理， 主要向民眾宣導預防失智症的重要性，及對失智症有更深入的認識， 並結合蘆洲區衛生所與警察局等資源，推廣失智檢測、 情緒篩檢與指紋按捺等服務，今天的活動展現了「 蘆洲在地社區照顧關懷據點」與「馬偕健康服務站」 在失智長輩服務各方面的成果與貢獻。

臺灣將在2026年老年人口比率超過20%，邁入超高齡國家行列， 隨著人口高齡化，失智症議題應更被重視。 截至2024年2月底新北市65歲以上長者已逾73萬人， 佔全市404萬人口逾18%， 依衛福部委託臺灣失智症協會進行的調查， 臺灣65歲以上老人約每13人即有1位失智者。 新北社會局徐綺櫻專門委員提到，依此比例計算， 新北市目前的失智長者逾5萬5,000人，亟須私公合作， 建立更完善的社區失智長者服務網絡，串起更綿密的守護網。

徐綺櫻表示， 新北市除了於2022年6月達成里里銀髮俱樂部目標以外， 迄今已設置572處社區照顧關懷據點， 其中有342處為社照C據點。另外， 新北市府社會局也與社團法人台灣認知功能促進協會合作， 全國首創認知悠能-蒙特梭利照顧模式，培訓據點專職人力、 重要幹部及志工等學習預防與失智照顧知能，以提升據點服務品質。

馬偕醫院社區醫學中心詹欣隆主任表示，為達成衛福部所訂定「 114年失智友善臺灣777」目標， 意即社區中失智家庭照顧者7成以上獲得支持、 失智症人口7成以上獲得診斷及服務，以及全國民眾7% 以上對失智有正確認識，馬偕醫院結合了社區照顧關懷據點、 衛生所與里辦公處等單位，以「健康服務站」服務模式為推動基礎， 目前在新北市已成立了70站，蘆洲區即有11站， 並有2站已成為失智據點。 本年度首度將健康日活動從醫院帶到社區，邀請長者一起力行「 護腦5招」，多動腦、多運動、多社會互動、 均衡飲食和維持健康體重等理念推廣， 共同將蘆洲區打造成為失智友善示範社區。