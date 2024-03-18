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日本爆發麻疹大流行？疾管署：未流行 也無須搶打疫苗

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/18 16:47
麻疹患者身上會有起紅疹等症狀。（圖／路透社Alamy）

麻疹患者身上會有起紅疹等症狀。（圖／路透社Alamy）

國際間麻疹疫情嚴峻，歐美、亞洲各地均傳出病例，連國人最愛旅遊的日本爆發航空器群聚及機場個案，因此不免引起民眾擔憂。對此，台大醫院感染科前醫師、旅日達人林氏璧和疾管署發言人羅一鈞強調，麻疹並沒有日本引爆大流行，因此一般出國民眾現階段「無須搶打」麻疹疫苗，以免造成疫苗用罄，而影響高風險工作人員補接種人員的需求。

根據日本TBS電視台12日報導，日本全國接連出現麻疹病例，其中包括從阿拉伯聯合大公國飛抵關西的8名乘客確診感染麻之群聚，日本今年已有11人確認感染麻疹。

前台大感染科醫師、知名旅遊部落客林氏璧日前在臉書上分享麻疹懶人包，卻遭到部分媒體報導為「日本麻疹疫情擴散、醫師籲赴日前先打疫苗」，疾管署發言人羅一鈞與林氏璧溝通後，兩人均對外澄清。

林氏璧說，日本今年為止僅有11個麻疹案例，遠不及2019年麻疹大流行共計744例的狀況。從新冠疫情爆發後到現在，日本麻疹其實都沒有大流行，2020至2023年分別僅有10，6，6，28例。反而是台灣有幾例來源不明的本土感染，值得關注，因此在日本遇到麻疹的機率很低。

羅一鈞也說，日本疫情目前為境外移入引發航空器群聚及機場相關個案，總計11例，跟疫情前動輒數百例相比並不算高，因此赴日民眾無須搶打疫苗，避免讓自費疫苗快速用罄、影響高風險工作等人員需求

羅一鈞解釋，目前「自費疫苗市場供應量有限」，兩家疫苗廠封緘檢驗中的數量和庫存量加起來僅4.1萬劑，其中1萬劑已協調保留給防疫緊急需求調度，其餘優先供應合約院所、全國30多家旅遊醫學門診醫院、及醫療院所和機場等高風險單位工作人員補接種需求。

目前鄰近國家有麻疹流行的主要為馬來西亞、菲律賓，另外東歐也有流行，至於國人常出國的地點如日韓中港澳泰，都尚未有麻疹本土流行，請一般出國民眾現階段「無須搶打」麻疹疫苗，確有頻繁前往上述流行麻疹國家地區旅遊需求的民眾，則可先就近詢問附近院所供應狀況、或至旅遊醫學門診醫院掛號接種。

疾管署已協調疫苗廠向國外原廠提出增加疫苗進口供應量，以應國內需求，待疫苗廠確定時程數量會再另行周知。

再度呼籲赴日旅遊民眾無須搶打麻疹疫苗，目前日本疫情並未流行，搶打反而會讓自費疫苗快速用罄、影響高風險工作人員補接種人員的需求。

談到國人體內的麻疹免疫力和大流行風險，林氏璧說，大多數的台灣的人都已有免疫力了，因此麻疹傳染力雖強，通常在台灣是不容易傳開的。主要原因如下，我國在1971年之前出生，也就是如今53歲以上的人，屬於小時得過麻疹世代，得過理論上終身免疫，血中麻疹抗體都很高，陽性率達到95%以上。不須補接種疫苗。

此外，1972年至1980年出生，目前44至52歲的人，屬於早年有機會得到麻疹，也開始打疫苗的世代，血中麻疹抗體陽性率還是有87.3%。得到感染的風險也不高。
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日本
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MMR疫苗

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