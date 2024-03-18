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臺灣華梵碩士生個展成試鏡實驗場　繪畫詮釋人類次世代科技觀念

陳岳宏：此次展出的17件作品是近兩年在學校提供的個人工作室完成

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/18 16:25
華梵大學美術系碩士生陳岳宏與作品《Re樹林，草地，仙人掌的一場觀察行動》合影。(圖／華梵大學)

華梵大學美術系碩士生陳岳宏與作品《Re樹林，草地，仙人掌的一場觀察行動》合影。(圖／華梵大學)

創作實力備受肯定的華梵大學美術與文創學系碩士班學生陳岳宏，3月在金車文藝中心舉辦個展「關於人的一場試鏡實驗」，作品以平面繪畫，探討影像敘事時代下身體與檔案的流變關係，卻透顯出強烈的電腦編碼與影像性，以及賽柏格新人類等觀點，吸引不少藝術家與藝廊負責人參觀。

華梵大學今(18)日發布新聞稿表示，陳岳宏近年積極參與臺灣多項個展與聯展，2023年金車文教基金會「金車美展」選拔脫穎而出，並在近期由金車為他舉辦個展「關於人的一場試鏡實驗」，形同拿到新銳藝術家出道的敲門磚。

陳岳宏表示，此次展出的17件作品是近兩年在學校提供的個人工作室完成，有感於IG、限動、各種網路社群媒體當道的圖像敘事時代，人們的身體透過影像技術不斷向外發散，以檔案化儲存於各種媒介之中，宛如身體碎片化的過程，如此不斷流變的身分生產方式，到底什麼才是「人」和真實的自我？

陳岳宏在創作中，將建好模的3D身體檔案支解、變形、再重塑成一個個無以名狀、似人非人的形象或狀態，透過噴筆圖層式的噴繪，重新梳理自我、檔案與環境的流變關係，並將展場打造成試鏡實驗場，每一幅繪畫就像是一則則貼文或正在發生的事件，藉此詮釋人類世代所觀看的世界。

金車文藝中心藝術總監張瑋特表示，陳岳宏創作個展是臺北南京館重新整修開幕後首檔大展，他不僅創作能量大，作品尺幅與細膩度更是驚人，最大作品《Re樹林，草地，仙人掌的一場觀察行動》即長達3.4公尺，是金車歷年合作的年輕藝術家中少見敢以大畫布挑戰技法之人，讓人強烈感受到次世代的科技觀念，非常令人驚艷。

在西班牙藝壇享負盛名的華梵大學美術與文創學系助理教授楊侖認為，陳岳宏的作品從平面繪畫、立體裝置一直思考到互動展演，不僅是繪畫和攝影的辯證，還涉及電腦編碼處理與賽柏格新人類圖像關係，強烈的影像性幾乎貫穿平面作品的核心，讓人相當震撼。

華梵大學攝影與VR設計學系助理教授劉躍也分析，陳岳宏的作品對影像思考相當成熟，刻意將影像設計上被認為不合理的停格、破圖、變形等，透過獨特創作手法變成自己的藝術作品，非常有趣。
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