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耳朵嗡嗡響 整天耳鳴要當心！醫：可能是高血壓惹禍 出現這些症狀應就醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/18 14:20
耳鳴示意圖。（圖／路透社Alamy）

耳鳴示意圖。（圖／路透社Alamy）

當飛機起飛、下降，或任何經歷快速地高度變化的時候，耳朵常會出現耳鳴的情況，一般來說，透過嚼口香糖、吞口水、打哈欠等都可以緩解，也因此人們常不以為意，但你可知耳鳴是許多疾病的早期症狀之一嗎？

當外在環境沒有聲音時，耳朵仍聽到聲響，一種類似嗡嗡的聲音，可能會維持數秒，這就是耳鳴，這是一種很常見的現象，但若持續數分鐘，甚至發作頻率過高，可能是潛在的健康問題所引起，例如高血壓

血壓是指血液由心臟送出時在動脈血管內產生的壓力，當血液對動脈壁的壓力過大時，就會發生高血壓，高壓的血流可能會使血管壁受損，使得血管壁硬化且脆弱，失去彈性的血管。而高血壓正式心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子之一。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，美國有近半民眾患有高血壓，但可怕的是高血壓本身無明顯症狀，患者 往往在出現併發症後才發現患病，所以高血壓常被稱為「隱形殺手」。

為何耳鳴與高血壓有關呢？國外健康網站WELL+GOOD引述家庭醫學醫師Jesus Lizarzaburu說法，當你的血壓升高時，流經動脈的血液就會變得更強大，這種增加的壓力會在靠近耳朵的血管中引起各種噪音，導致與耳朵出現鈴聲或嗡嗡聲等耳鳴情況

他繼續說，高血壓會導致一種特殊類型的耳鳴，稱為搏動性耳鳴（又稱脈動性耳鳴），這是一種有節奏的聲音，或是類似像血液的流動聲，通常與心跳同步，可能會出現於單耳或雙耳。

此外，若是高血壓影響內耳的血液供應，將會影響聽力功能，這是因為耳蝸是內耳的聽覺器官，需要豐富的血液供應才能正常運作。

雖然耳鳴很常見，但並非所有患有這種疾病的人都患有高血壓，反之亦然，並非所有高血壓患者都會出現耳鳴。

世界衛生組織WHO表示，如果您出現耳鳴並伴隨以下任何高血壓症狀，則應立即就醫：

  • 胸痛
  • 嚴重頭痛
  • 頭暈
  • 噁心
  • 視力變化
  • 焦慮
  • 定向障礙

Lizarzaburu博士說，目前還沒有治癒耳鳴的方法，但至少有一些方法可以控制高血壓引起的耳鳴，例如，定期監測您的症狀並改變某些生活方式以控制血壓，包括：

  • 吃有益心臟健康的飲食
  • 減少鈉攝取量
  • 規律的運動
  • 限製酒精和咖啡因的攝取量
  • 戒菸
  • 找到釋放壓力的方法

但如果透過上述方法還無法改善耳鳴情況的話，醫生可能會開藥來幫助降低血壓，而降血壓藥物有很多不同類型，請務必聽從醫囑，不要自行購買成藥。

Lizarzaburu博士說，耳鳴可能是許多潛在疾病的症狀，因此若出現下列情況應立即就醫，例如持續耳鳴且維持超過一週，以及耳鳴已影響到生活品質或導致睡眠障礙、注意力難以集中或情緒困擾。
耳鳴
高血壓
搏動性耳鳴
脈動性耳鳴
耳蝸
聽損
心血管疾病

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