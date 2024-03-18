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打造全新臺灣民俗文化喜劇　國片「看到靈魂的那隻眼 師公」新竹首映

導演王重正：「看到靈魂的那隻眼 師公」是一個介紹台灣傳統宮廟文化的電影，有情有義、行俠仗義、有愛在人間的故事

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/18 14:20
由在新竹風城長大的導演王重正執導的國片「看到靈魂的那隻眼 師公」，新竹首映口碑場今(18)日在大遠百威秀影城放映。（圖／新竹市政府）

由在新竹風城長大的導演王重正執導的國片「看到靈魂的那隻眼 師公」，新竹首映口碑場今(18)日在大遠百威秀影城放映。（圖／新竹市政府）

由在新竹風城長大的導演王重正執導的國片「看到靈魂的那隻眼 師公」今(18)日在新竹大遠百威秀影城放映，王導演率領演員及工作人員到竹蓮寺參香祈福，他並表示，華人道教宗門一路從中國通過澎湖傳到台灣，成為台灣特有的「師公」民俗文化，目前最正統的師公文化仍保存在澎湖的各個角落，所以電影鎖定在澎湖拍攝。

導演王重正指出，「看到靈魂的那隻眼 師公」結合賀歲喜劇及民俗祭儀打造全新的民俗文化喜劇，這是一個介紹台灣傳統宮廟文化的電影，有情有義、行俠仗義、有愛在人間的故事，同時也開啓創作傳承台灣宮廟文化的新IP。

新竹市長高虹安表示，台灣人文電影導演王重正是土生土長的新竹人，就讀新竹建功國小及培英國中，是從小在國民戲院看電影長大的孩子，擅長創作豐富人文情感的戲劇作品。王導演用影像呈現人和文化之間共生共存的精神和價值，深度呈現台灣在地人文精神，期待該片能創造票房佳績，給國人帶來另一番視覺盛宴。

新竹市民政處長施淑婷補充，除了竹蓮寺外，王重正導演今天也將走訪都城隍廟、長和宮、普天宮及內天后宮，為電影首映口碑場參香祈福，未來導演也計畫拍攝全台88間宮廟紀錄片，其中新竹市竹蓮寺、都城隍廟、長和宮、普天宮及內天后宮等５間宮廟都將被收錄在內。最後，她並預祝王導演未來的紀錄片拍攝能夠圓滿順利。
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